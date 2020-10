Filip už nebude obhajovat post šéfa komunistů

Filip je připraven dál straně pomáhat. „Pokud bude ode mne chtít KSČM nějakou práci, jsem připraven. Budu aktivní také v oblasti advokacie,” odpověděl na dotaz, zda se chystá kandidovat příští rok ve volbách do Sněmovny.

Podle informací Práva se do Filipa a současného vedení pustila dlouholetá pražská šéfka KSČM a představitelka radikálního křídla komunistů Marta Semelová, která navrhovala, aby výkonný výbor okamžitě přijal Filipovu rezignaci a neodkládal ji do listopadového sjezdu. „Sehráváme Babišovi roli užitečného idiota. My jsme mu získali hlasy,“ řekla Semelová.