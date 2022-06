Fiala Rakušanovi věří, Babiš vládu neshodí

Premiér Petr Fiala (ODS) a ostatní stranické špičky ocenily, že vedení Starostů v kauze náměstka pražského primátora Petra Hlubučka reagovalo bleskově. „Žádné kličkování, že je to účelovka před volbami, uvidíme, počkejme, až se něco odehraje, jak to předvádělo vaše hnutí ANO,“ řekl Fiala na interpelaci poslankyně Jaroslavy Pokorné Jermanové. Podle Fialy není důvod, aby šéf STAN a vicepremiér Vít Rakušan ve vládě skončil.

Rakušan rezolutně odmítl výzvu, aby rezignoval. „Pro to, abych odstoupil z funkce ministra vnitra, není jediný důvod. Práci policie nemůžu ani nesmím ovlivňovat. Důkazem je, že policie koná. Každý to vidí,“ tweetoval.

I ostatní koaliční politici se za Rakušana postavili. „Tyto kauzy považujeme za zcela nepřijatelné a je nezbytné, aby vše vyšetřila důkladně policie. Situaci v hnutí STAN si musí vyřešit jeho členové a vedení, to za ně nikdo udělat nemůže,“ napsal Právu vicepremiér a šéf Pirátů Ivan Bartoš. Priorita vládní koalice je podle něj spolupracovat na řešení těžké situace, do které občany Česka dostala ruská agrese.

Předsedkyně TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová ocenila, že STAN i Hlubuček zareagovali rychle. „Jediná možná reakce na takové závažné obvinění je rezignace na všechny funkce. Stalo se to rychle, takže na to nemůžeme nic namítat,“ řekla Právu. Vládu to podle ní neohrožuje. „Samozřejmě nás netěší množství kauz, které STAN má. Oni by si měli uvědomit, že by jim měli předcházet,“ dodala Pekarová.