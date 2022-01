Fiala: Nechceme být závislí na ruském plynu

„Nebylo by dobré, aby evropské země a jejich energetická soběstačnost byly příliš závislé na Rusku. To, co se odehrává, a signály, které máme, jen potvrzují správnost pozice naší vlády, pokud jde o další rozvoj naší energetické politiky: nechceme a nemůžeme být jednosměrně závislí na ruském plynu,“ řekl po jednání Fiala.

Fiala s Michelem ve čtvrtek probírali také přípravu českého předsednictví v Radě Evropské unie, které začne 1. července. „To je pro nás velké téma,“ řekl Fiala a ocenil rady a doporučení, které mu dal Michel. Vysvětlil, že šéf Evropské rady jej upozornil na akce, které se budou konat v době, kdy by Česko chtělo dostat do unijní agendy nějaké vlastní aktivity, zejména zvažovaný neformální summit. „Bylo by dobré, kdyby se to podařilo sladit,“ dodal Fiala.