Fiala: Jsem připraven být lídrem politické změny

ODS podle vás bude po příštích volbách seniorní vládní stranou. Není to vzhledem k preferencím, které stále zaostávají za ANO, příliš sebevědomé tvrzení?

Je to jasný cíl, řekl jsem, co k němu vede, a stanovil jsem kroky, kterými musíme projít. Vycházím z toho, že ODS v kaž­dých volbách posiluje, v posledních evropských volbách jsme náskok ANO výrazně zkrátili a myslím, že to bude pokračovat.

Musíme ale přesvědčit veřejnost, že se má rozhodnout pro solidní politiku, která posune zemi kupředu, a má přestat věřit prázdným marketingovým heslům a tomu, co současná vláda předvádí. Pokud v tom budeme důslední včetně toho, že od února začnu znovu objíždět republiku, a pokud to budeme dělat všichni, tak jsem si jistý, že je to reálný plán.

Alexandra Udženija neobhájila funkci první místopředsedkyně, ačkoliv neměla protikandidáta. Překvapilo vás to?

Jsme demokratická strana a toto je výsledek. Mě to překvapilo. Sandra Udženija byla jedinou kandidátkou a odváděla ve vedení velmi motivovanou a kvalitní práci. Oceňuji, jak mi kryla záda, pracovala v týmu, dělala spoustu věcí na programu, ve kterých určitě bude pokračovat. Bude se v ODS dál angažovat, ale toto je výsledek demokratického rozhodování kongresu.

Nesvědčí to o nejednotnosti strany? Zaříznout jediného kandidáta na prvního místopředsedu není obvyklé.

Nesvědčí. Všichni viděli, jak jsme si s tím poradili. Prvním místopředsedou se stal Zbyněk Stanjura, výrazná osobnost ODS, a i na volbě řadových místopředsedů se ukázalo, že ODS ví, kam chce jít. Ukazuje na to i podpora, kterou jsem dostal já, které si velice vážím a po šesti letech v čele ODS ji vůbec nepovažuji za samozřejmou.

Záložní plán jste ale v tu chvíli neměli.

Neměli, ale rychle jsme se domluvili na řešení, které kongres přijal.

Co jste říkal na projev starosty Pavla Novotného?

Pavel Novotný je originál, neopakovatelný politik ve všech významech toho slova. Předvedl tu projev, který jsme od něj všichni čekali. Ukázalo se, že ODS rozhodně nemůže být obviňována z toho, že by byla nudná a měla nezajímavé politiky.

V nominačním projevu jste dlouze hovořil o tom, kde všude byste investovali, být ve vládě: chtěli byste zdvojnásobit investice do dopravy, dát o 300 miliard více do vzdělání, více investovat do obrany… a zároveň rušit superhrubou mzdu a některé daně. Kde na to vezmete?

Představil jsem konkrétní programové body včetně toho, kam chceme investovat. Současně chceme zeštíhlit stát, chceme výrazně snížit byrokracii i náklady státu tím, že budeme digitalizovat. Ušetříme spoustu papírů, razítek, úředníků a dalších věcí, které nás zatěžují. Jsou tu i jiné finanční zdroje: každý rok předkládáme návrh, jak dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, ukazujeme, kde se dá ušetřit.

Není to jen o zeštíhlování státu, ale třeba i omezení zbytečných dotací pro velké podnikatelské subjekty, které je nepotřebují. Nesmíme zapomenout ani na to, že v době růstu má vláda každý rok sto miliard korun navíc. To jsou peníze, které lze použít rozumněji. Tato vláda je rozdá způsobem, který je nevhodný a nezajišťuje nám dobrou budoucnost.

Mluvil jste o spojování pravicových stran. Umíte si představit například předvolební koalice ve sněmovních volbách 2021?

Mluvil jsem o tom, že budoucnost neznám, ale umím si představit, že místo dnešních pěti budou kandidovat v dalších volbách tři formace. Ale zároveň jsem dodal, že nevím, zda to tak bude, a nevím, jestli ODS bude mezi těmito třemi formacemi samostatná strana. První krok je spolupráce v podzimních krajských a senátních volbách a pak se můžeme bavit o případné spolupráci ve volbách sněmovních.