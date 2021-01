Expresně objednané stříkačky z Číny nejsou k očkování Pfizerem vhodné

To s sebou nese zvýšené riziko infekce a rovněž je to bolestivější pro pacienty, neboť jehla s „ztupí” při proniknutí do lahvičky a teprve poté je druhým vpichem vpravena do svalu pacienta, uvedl server s odkazem na šéfku České asociace sester Martinu Šochmanovou i další zdravotníky, podle nichž se běžně pro natažení látky používá jiná jehla, než pro samotnou aplikaci.