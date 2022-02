Expert: Dostat Putina před mezinárodní soud bude krajně obtížné, ne-li nemožné

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský pokládá rozpoutání války na Ukrajině za tak hrubé porušení všech norem mezinárodního práva, že by bylo na místě postavit ruského prezidenta Vladimira Putina před mezinárodní soudní tribunál. Podle něho by rovněž šlo vydat na Putina evropský zatýkací rozkaz a pozastavit členství Ruska v mezinárodních institucích. Lze toho dosáhnout?

To je problematická záležitost. Rusko neuznalo Římský statut, tedy smlouvu Mezinárodního trestního soudu v Haagu. Pokud jde o Ukrajinu, tak ta učinila prohlášení po roce 2014. Pokud by se jednalo o činy spáchané na území Ukrajiny, tak by tu možnost byla.

Ale tady by se asi někdo domníval, že by se mělo jednat o zločin agrese, ovšem ten je upraven tolika omezeními, že si lze těžko představit, že by toto byla schůdná cesta.

U zločinu agrese si to nedokážu představit, lze si to představit, pokud by se jednalo o zločiny válečné. U nich by muselo být jasné či prokazatelné, že byly spáchány na základě nějakého rozkazu či pokynu nejvyššího politického vedení. Pak by se o tom uvažovat teoreticky dalo. Ale i to je velký problém.

Osoba, jako je prezident státu, který není stranou Římského statutu, má imunitu podle mezinárodního práva. Pokud by to byl představitel státu Římského statutu, tak tam je určitá výjimka.

Tito představitelé se nemohou dovolávat imunity. Ale pokud jde o nečlenský stát, jako je Ruská federace, tak tam by to bylo možné jen s dosažením souhlasu ze strany vlády toho státu, aby svého představitele zbavil imunity.

To je v tomto případě vyloučené, minimálně po dobu, co bude Putin ve funkci prezidenta. Tuto cestu teď vidím jako neprůchodnou.

Proč si myslíte, že to tedy Rychetský řekl?

Je to specifická oblast mezinárodního práva. Pan Rychetský zná zřejmě základní věci mezinárodního trestního soudu. Tyto detaily, které nejsou triviální, si asi neuvědomil. Problémy, když chce trestní soud stíhat představitele státu, který není soudní stranou Římského statutu, jsme viděli i třeba v případě bývalého prezidenta Súdánu al-Bašíra.

Rychetský také vyzval, aby byl na Putina vydán evropský zatýkací rozkaz. Je to možné?

Mezinárodním trestním soudem je možné vydat zatykač, ale pouze v případě, že se to u soudu dostane do fáze, že už jsou důkazy proti konkrétní osobě. Ale zde narážíme zase na to, co jsem říkal ohledně imunity.

Rusku by se podle Rychetského mohlo pozastavit členství v mezinárodních institucích.

Záleží na pravidlech dané mezinárodní organizace, v jakém případě lze členskému státu členství pozastavit. Vylučování se moc často neděje, protože pokud by byl stát vyloučený, tak instituce ztratí možnost na něj vyvíjet tlak a podobně.

Jaký krok proti Putinovi by byl možný v souladu s mezinárodním právem učinit?