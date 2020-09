Exekutor podnikateli sebral sklady kvůli osmi tisícům

Vypadalo to, že zákonodárci sérií novel exekučního řádu zarazili praktiky, kdy lidé kvůli malým dluhům ve výši pár tisíc přicházeli v exekucích o nemovitosti za miliony. Jenže se to děje dál. Kvůli bagatelnímu dluhu kladenský exekutor sebral podnikateli parcelu a sklady v hodnotě několika milionů místo toho, aby postihl peníze na účtu.