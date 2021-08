EU posuzuje nové vakcíny a léky na covid, některé vypadají nadějně

Preferované je podle ní stále očkování . „U této nemoci je vakcinace to nejefektivnější, co máme, a to z důvodu, že covid není viróza, ale imunopatologie,“ řekla Vašáková, která je předsedkyní České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Často se zdá, že počáteční fázi nemoci není potřeba léčit. Poté, co se nemoc výrazně zhorší, je však na nasazení léčby, například účinnými monoklonálními protilátkami, pozdě. Lék je třeba v případě starších lidí nebo rizikových pacientů nasadit bez hledu na to, jak silné jsou prvotní příznaky. Výzva je to pro praktické lékaře, kteří mohou své pacienty poslat přímo na infuzi do nemocnice. Dostupný je pro české pacienty od jara lék Regn-cov2 nebo bamlanivimab. Jsou sice drahé, ale v tuto chvíli to nejúčinnější, co je k dispozici.