Doučovací kempy zdarma hledají další děti

Neúčast na hrazených doučovacích kempech, do kterých ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spolu s resortem financí poslalo 270 milionů korun, aby nahradilo dětem utrápené období distanční výuky, se výrazně nezměnila ani druhý prázdninový týden. I když už jsou sváteční dny za námi.

„Jakmile dostaneme omluvy nebo když ráno zjistíme, jaká je docházka, voláme firmám, které nám zavážejí jídlo, ale mnoho to neřeší. Tyto pokrmy vaří zhruba od pěti od rána, takže už jsou připravené a nic se neušetří,“ dodal Dušek.

„Nemá smysl domlouvat, chceme naopak vzkázat rodičům, že otevíráme kapacity, mohou si rezervovat místa pro děti na webu prazdninyvpraze.cz, dokážeme se o ně postarat. Ze strany ministerstva to byl dobrý úmysl a my jsme připraveni udělat dětem hezký program. Těšíme se na ty nové,“ pozval na doučovací kempy Dušek.

Stejnou cestu volí i další velký pořadatel, organizace Sportjoy. „Nabíráme velkou skupinu náhradníků. Nyní, kdy už přece jen část rodičů své děti omlouvá, je obvoláváme s časovým předstihem a tento týden to funguje.

„Nyní na každý termín nabíráme více dětí rovnou. A kdyby přišly všechny, jídla objednáváme vždy víc, aby si děti mohly přidat, takže i tak by to vyšlo,“ popsala novou taktiku organizátorka doučovacích kempů.

Někteří pořadatelé s nižšími plánovanými kapacitami dětí na menších městech si podle zjištění redakce vedou o něco lépe. „S pořádáním kempů jsme začali až tento týden, tedy běží druhý den. Ve skupince s doporučeným minimálním počtem patnácti dětí jich máme osmnáct a zatím to funguje bez komplikací. Děti, které nepřišly, rodiče omluvili,“ řekla předsedkyně Rákosníčku Dečín Lucie Hašková.

Stejnou taktiku zvolil i Spolek Slezský Hrádeček. „Každý rok pořádáme příměstské tábory a přes rok máme lesní školku a školu, takže naše děti se na tuto možnost těšily a využívají ji od tohoto pondělí, kdy jsme začali. Pořádání kempů máme naplánované na čtyři týdny a věříme, že to půjde jako dnes, kdy jsme bez omluv a absencí,“ sdělila Právu Lucie Czudková ze spolku.

Ve výhodě jsou ti, kteří si děti na doučovací kempy odvezli. „V pobytových kempech takové výkyvy pochopitelně nejsou, tam to nemáme nestabilní. Ale v příměstských kempech byl speciálně minulý týden nešikovný. Od začátku jsme upozorňovali, že organizátoři nemají žádnou páku na rodiče, kteří dítě neomluví. Minulý týden prostě nemohli všichni organizátoři dodržet počty. To je samozřejmě stresuje a obvolávání náhradníků je zatěžuje administrativně. Je to takový vabank,“ řekl Právu Roman Houška z organizace Star line.