Dostálová: Na pračku peníze z fondu na likvidaci škod po tornádu určené nejsou

Lidé musí postavit totožné obydlí, které by nemělo být menší než 80 procent a větší než 120 procent té původní plochy. Děláme obnovu obydlí, chceme, aby lidé měli hlavně střechu nad hlavou. Není to o tom, že někdo měl nějaký domeček o 130 metrech čtverečních, si najednou postaví 300 metrů.

Peníze z fondu jdou na obnovu obydlí, ale na vybavení domácnosti, třeba na novou pračku, určené nejsou. Jde o peníze na stavbu, ne však jen hrubou. Počítají se do toho i omítky, podlahy, krb apod. Zkrátka to, co je pevně spojeno se stavbou. Ale pračku, sušičku nebo mikrovlnku si z toho lidé nekoupí.

Dohodli jsme se tak s Českou asociací pojišťoven. Je to kompromisní návrh. Lidé budou mít 30 procent bonus z pojistného plnění, aby to mohli využít na cokoliv jiného. Někteří mají třeba škody na zahradě, tornádo jim zbořilo altánky, bazén nebo poničilo auta.

Teoreticky ano, protože se jim o tolik zvýší možnost státní dotace do dvou milionů. Od škody například za 4,5 milionu korun odečtete 70 procent z pojistného plnění. To je v případě dvoumilionového pojistného plnění 1,4 milionu korun, 600 tisíc Kč z plnění můžete využít na interiér, auto, bazén, altánek, na to, co nejde vůči dotaci. Zbývají 3,1 milionu. Dva miliony dostanete od státu jako dotaci a na ten zbytek si můžete vzít zvýhodněný úvěr. Tím pádem dáváme pojištěným tu dotaci vyšší.