Dorazil první milion antigenních testů do škol

„Testy přišly v plánovaném termínu a v dohodnutém množství. Přestože jsme návrat žáků do škol museli odložit, testy v budoucnu rozhodně využijeme,“ sdělil ministr vnitra a předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček ( ČSSD ).

Stát objednal celkem 3,6 milionu testů, přičemž by do Česka měly dorazit do poloviny března. Jde o neinvazivní testy, jelikož na rozdíl od těch klasických si vzorky mohou odebírat sami žáci z přední části nosu. Stejné se používají v rakouských školách.