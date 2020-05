Do žlutých kontejnerů půjde i kov

„Kovy bude možné vyhodit do kontejneru na plasty a tyto materiály potom půjde v dotřiďovací lince snadno oddělit použitím magnetu,“ řekl Právu Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí.

„Jako nejvhodnější cesta se tak ukazuje společný sběr kovů do již existujících nádob, zejména na plasty,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Na podpoře se jeho úřad dohodl s EKO-KOM.

Krok ministerstva vítají i ekologové. „Je to velice pozitivní věc, protože v České republice máme dlouhodobě málo kontejnerů na kovy a domácnosti mají problém třídit plechovky. Kontejnerů na plasty máme na druhou stranu hodně,“ řekl Právu odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.

„Sběr společně s plasty je dobrý nápad, protože se tyto materiály dají dobře roztřídit,“ dodal. Platí to i pro hliníkové plechovky na nápoje, i když nejsou magnetické. „Jsou totiž těžší a na lince se proudem vzduchu oddělí od plastu,“ vysvětlil Kropáček.

Od 1. července bude EKO-KOM za každou nádobu, do které je možno třídit kovové obaly, a to bez ohledu na to, zda samostatně nebo ve vícekomoditním sběru, vyplácet obci čtvrtletně 30 Kč za nádobu. Ročně tedy získá obec navíc až 120 Kč za každý takový veřejně přístupný kontejner.