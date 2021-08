Dilema. Delší bezinfekčnost, nebo třetí dávka?

Prvním českým očkovaným proti covidu, mezi nimiž byli v lednu a v únoru lékaři, zdravotníci, senioři a vážně nemocní, skončí zaručená doba bezinfekčnosti podle výrobců, následně akceptovaná ministerstvem zdravotnictví, po devíti měsících. To by mohlo znamenat, že těmto prioritně vakcinovaným by byly už v září jejich očkovací certifikáty v Česku k ničemu.