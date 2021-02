Díky vystrašeným seniorům by AstraZeneca mohla zbýt pro učitele

Očkovací strategie počítá od 1. března i s rozšířením pro další seniory, nově i pro starší 70 let. Prioritou u učitelů je podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) naočkovat pedagogy v mateřských a speciálních školách a následně další. Závisí to podle něj na dostatku vakcín. Celkově je v zemi skoro 200 tisíc učitelů a vychovatelů.

Do Česka přitom od 6. února dorazilo přes 40 tisíc dávek, které si mezi sebou rozdělily kraje. V příštích dvou týdnech by se dodávky měly ještě zvýšit, za únor se očekává celkem až 170 tisíc dávek.

To, že některé státy stanovily věkovou hranici do 65 let, nebo dokonce jen 55 let pro aplikaci, je podle něj odlišnou očkovací strategií. Pokud senioři očkování odmítnou, musí se do systému znovu zaregistrovat a počkat na další termín.