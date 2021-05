Co řekli účastníci o schůzce s Hamáčkem

Účastníci schůzky s ministrem vnitra Janem Hamáčkem komentovali podezření, že se Hamáček snažil vyměnit ututlání informace o zapojení Ruska do kauzy Vrbětice za milion vakcín Sputnik a pořádání summitu Biden-Putin v Praze, jak napsaly Seznam Zprávy. Někteří přímo popřeli, že by se na schůzce toto řešilo, další například uvedli, že stojí za Hamáčkem či že se na schůzce neřešilo nic, co by ohrožovalo zájmy ČR.