Chystá se zpřísnění opatření

V rámci protikoronavirových opatření ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkami. Určitě to budou děti do 12 let, zřejmě i lidé se zahájeným očkováním. Naopak mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.