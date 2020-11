Chlíbek: Vakcínu od Pfizeru čekejme v únoru až březnu

Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka by se mohlo začít očkovat i v Česku v prvních měsících příštího roku. „Opatrně hovoříme o únoru až březnu. Na prosinec bych nesázel,“ řekl v úterý Chlíbek v ČT s tím, že látka musí nejdřív dostat registraci, což se může zdržet. Nejprve by měly vakcínu dostat rizikové skupiny.

„Určitě to jsou lidé starší 65 let, chronicky nemocní s vybranými diagnózami,“ uvedl vakcinolog. Prioritně by se podle něj měli očkovat i zaměstnanci zdravotnických zařízení, sociálních služeb, domácí zdravotní péče nebo učitelé.