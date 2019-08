Chemik: Pacientům by mohl pomáhat kanabidiol, ale kvůli předsudkům se jím léčit nesmí

Původním povoláním je vědec, ale dnes řídí několik firem, které vyrábějí a dodávají produkty s obsahem kanabinoidů do celého světa.

„O tom, že neomamné složky konopí jsou bezpečné a netoxické, se ví tisíce let. V EU ale vítězí v této oblasti neodbornost, ignorování vědeckých faktů a výsledků,“ řekl Právu osmatřicetiletý chemik Jan Storch, jehož týmu se jako prvnímu podařilo izolovat z technického konopí netoxickou látku kanabidiol. Ten by podle něj pomohl i českým pacientům, využívat se ale zatím nesmí.

Storch podle svých slov už před sedmi lety, kdy vedl v Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR skupinu, která se zabývá vývojem syntézy a využitím polycyklických aromatických uhlovodíků – helicenů a fenacenů –, začal přemýšlet o svém budoucím životě, aniž by tušil, že bude spojený právě s konopím.

„Práce ve státní instituci mě demotivovala. Polovinu času jsem trávil tím, že jsem psal žádosti o granty a dotace, abych mohl dělat svůj výzkum. Sebralo to strašného času a pravděpodobnost, že projekt vyjde, se pohybovala v jednotkách procent,“ hovoří bez obalu.

Přemýšlel o zaměstnání v komerčních firmách, jednoho dne se ale setkal s lidmi od miliardáře Karla Janečka, který přemýšlel, že by se vrhl do konopného byznysu.

„Ti lidé mluvili o konopí, kanabinoidech, jejich účincích na lidský organismus. Poslouchal jsem je asi dvě hodiny a pak jsem po prostudování vědecké literatury dospěl k názoru, že to zkusím,“ říká Storch, který o Janečkovi mluví familiárně jako o „Kájovi“.

Ten v průběhu let převzal vedení Janečkovy společnosti, která se zabývá vývojem a výrobou produktů s obsahem kanabinoidů, včetně kosmetiky. Jako první produkty z jejich dílny předepisovali lékaři na Jamajce, poté expandovali do dalších států Karibiku, v plánu je Mexiko a Kolumbie. Byl také na počátku založení firmy, která se věnuje izolaci čistých kanabinoidů z konopí, kterou vede klíčová osoba Miroslav Richter. Ten se významně podílí i na vývoji extrakčních a izolačních technologií.

V Česku a EU zatím byznys s konopím, resp. kanabinoidy na růžích ustláno nemá. „Konopí a kanabinoidy jsou vnímány negativně. Každý si představí marihuanu a THC, že se ‚zhulí‘ a směje se. To je ale naprostá minorita. V technickém konopí, se kterým pracujeme a ze kterého izolujeme CBD, téměř žádné THC není. Nelze se jím tedy ‚zhulit‘,“ upozorňuje vědec.

Na politické scéně se nyní vede boj o to, zdali budou pacientům na léčebné konopí přispívat pojišťovny. Podle Storcha je ale hlavní problém v tom, že lékaři předepisují pacientům nesprávnou látku.

„V EU se ani do potravinových doplňků žádný CBD dávat nesmí. Povolený je pouze jako náplň do elektronických cigaret,“ podotkl Storch, který ale věří, že brzy bude jeho společnost dodávat i léky s obsahem kanabidiolu a dalších kanabinoidů. „Léčiva jsou naším hlavním cílem, ale to bude nejdříve za pět až osm let,“ prorokuje.