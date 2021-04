Cesta k většímu rozvolnění bude dlouhá. PES by už otevíral restaurace

Nejnižší index vykazuje systém v Pardubickém kraji (39), zatímco nejhorší situace je podle něj v kraji Jihomoravském (62). Většina regionů by ve starém systému spadala do stupně číslo 3, pouze Pardubický do druhého a Jihomoravský do čtvrtého stupně. V novém systému týdenního počtu nakažených na 100 000 obyvatel se přitom oba kraje pod sebe nijak zásadně neliší a s čísly 137 v případě Pardubického a 158 v případě Jihomoravského patří k průměru.