Češku se třemi dávkami kvůli chybě systému nepustí v Rakousku ani na záchod

Problém s neplatným certifikátem Novotné nakonec pomohla vyřešit její praktická lékařka, která díky možnosti vstupu do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) mohla QR kód opravit. To ale lidé, kterým se taková věc může přihodit, nevědí.

Přesně tento postup zvolila i Novotná, ovšem narazila. „Ve chvíli, kdy jsem to zjistila, jsem volala na help linku, kde mi slibovali, že se mi ozvou. Ale nikdo se neozval. Volala jsem podruhé, to mi řekli, že nevědí, co s tím mají dělat. Taková věc se může stát, ale nejhorší je, když nemáte žádnou zpětnou vazbu. Operátoři jsou milí, ale nepomůžou,“ říká Novotná o své zkušenosti s informační linkou. Podle jejích slov jí bylo několikrát přislíbeno, že se jí někdo ozve, ale nikdy se tak nestalo.