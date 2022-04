Česku chybí doktoři, varují pojišťovny

Například Alena Janečková, jedna ze dvou revmatoložek v Jindřichově Hradci, musí přibírat i pacienty z odlehlých měst, kde specialisté v její oblasti chybí. „V Telči, Pelhřimově, Jihlavě, Táboře nebo v Třeboni už mají revmatologové plnou kapacitu a další pacienty neberou,“ řekla Právu Janečková. Jiní lékaři musí nové pa­cienty odmítat a posílat je do okresních měst.

Na zhoršenou dostupnost péče upozorňují samotné zdravotní pojišťovny. VZP mapuje zóny se zhoršenou dostupností péče v krajích. Podle údajů pojišťovny chybí například praktičtí lékaři zejména na Vysočině a severozápadu Čech. Na Vysočině, stejně jako ve středních a západních Čechách a na okrajích Prahy a Brna, se nedostává také pediatrů.

Stomatologové podle VZP chybí na severu Čech i Moravy a na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje. Další ohroženou profesí jsou gynekologové, kteří scházejí na jihu Čech i Moravy, v Karlovarském kraji i na Zlínsku.

Mobilní ordinace?

„VZP se snaží motivovat stávající i nové lékaře k registraci dalších pacientů a také k rozšiřování ordinačních hodin také finančně,“ řekla Právu mluvčí VZP Viktorie Plívová. Správní rada VZP se podle ní bude zabývat motivačními programy pro mladé lékaře, ale i revizí vzdělávacího systému a podporou návratu lékařů do rodných regionů.

Zvažuje i zřízení mobilních ordinací v odlehlých oblastech.

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) upozorňuje hlavně na chybějící zubaře. „Hlášení našich klientů o špatné dostupnosti stomatologické péče přichází téměř z každého kraje,“ uvedla mluvčí VoZP Jana Schillerová.

„Klientům se snažíme stomatologa zajistit co nejdříve, ve většině případů problém vyřešíme obratem. Zejména se jedná o komplikace užšího regionu, tedy konkrétní obce. Ne každý klient má ale zájem za stomatologem kvůli vyšším nákladům dojíždět,“ doplnila.

Dětských psychiatrů je kritický nedostatek

O nedostatku odborníků mluví i lékařské spolky. „Máme například kritický nedostatek dětských psychiatrů,“ řekl Právu předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko. Upozornil i na to, že 40 procent ambulantních specialistů v ČR je důchodového věku.

Jeho slova potvrdila místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Jana Kulhánková. „Dětských psychiatrů je velmi málo, v některých oblastech jsou prakticky nedostupní. A teď bychom je zvlášť potřebovali,“ uvedla.

V Česku je 570 dětských psychiatrických lůžek. Podle odborníků se počet dětí s de­presivními poruchami zvýšil za poslední rok o deset procent a už před pandemií chybělo zhruba 60 procent dětských psychiatrů.

Lékařská péče o děti obecně je jedním z oborů, kde lidské zdroje docházejí nejcitelněji. V ČR je zhruba dva tisíce pe­diatrů, třetina z nich je už v penzijním věku. „Řadu let se snažíme o řešení, co se týče vzdělávání lékařů nebo vzdělávacích programů. Je víccest, jak získat mladé kolegy,“ dodala Kulhánková.

Podle prezidenta České stomatologické komory mohou za nedostatek lékařů zčásti právě pojišťovny. „Kdyby pojišťovny chtěly, problém by byl vyřešen do konce dubna,“ řekl Právu Roman Šmucler. „Když vybírají od lidí peníze za pojištění, stačilo by nasmlouvat doktory. Máme spoustu lékařů, kteří nemají s pojišťovnami smlouvy,“ řekl.

Podle něj by se ČR měla inspirovat v Německu či Rakousku, kde do znevýhodněných oblastí posílají peníze na zdravotní péči krajské úřady. „O něčem takovém jednáme s Jihočeským krajem. Vytipovali jsme si pár míst, kde péče opravdu chybí,“ dodal.

Státní dotace

Ministerstvo zdravotnictví už v roce 2018 vypsalo motivační program pro zubaře, kterým dotovalo až 1,2 milionu korun na vybavení ordinací, pokud půjdou do oblastí, kam se lékaři nehrnou. „Projekt byl velmi úspěšný, mnoho zubních lékařů změnilo místo. Stále funguje, ale za nového ministra Válka se pracovní skupina k němu ještě nesešla,“ uvedl Šmucler.

Podle Jojka by něco podobného mohlo zafungovat i v případě ambulantních specialistů. „Bylo by to určitě velmi dobré. Je potřeba motivovat doktory, aby se z větších měst přemístili do regionů. V tuto chvíli se o tom ale asi neuvažuje,“ řekl Právu.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob sdělil právu, že resort „vede kontinuální diskuse ohledně udržitelnosti kvalitní a dostupné zdravotní péče napříč regiony“. Podle něj jsou ve hře zejména dotační programy. „Této diskuse se účastní také zástupci zdravotních pojišťoven, které dle platné právní úpravy za dostupnost zdravotní péče odpovídají,“ uvedl.