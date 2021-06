Češi si vypěstují tisíce tun ovoce a zeleniny

Tento trend je podle Vávry poměrně stabilní. „Před pěti lety to bylo 39 procent a o dalších pět let dříve 43 procent. Neprojevují se přitom takové vlivy, že společnost relativně bohatne a podobně. Určitý menší krátkodobý pokles byl v 90. letech minulého století. Od roku 2005 jde už jen o drobné odchylky,“ dodal akademik.

„Zeleninový salát máme k obědu od dubna do října, vnučka to miluje. Ve větším množství nakupujeme jen cibuli, které se v naší půdě nedaří. Zato třeba česnek, brambory, švestky máme výstavní. Rajčata, papriky si přes zimu předpěstovávám z vlastních semen. Sázím brzy, když přijdou jarní mrazíky, tak skleník vytápím,“ vyjmenovává.

Pozemek s chatkou má v zahrádkářské kolonii kousek za městem od poloviny 80. let minulého století. Čilý senior tam na kole jezdí prakticky denně, když není zrovna tuhá zima. „V chatě máme kamna, venku krb a zastřešenou pergolu. Je tady klid a člověk se nenudí. Co si víc přát?“ říká.

Dřív tady s rodinou trávil celé víkendy. „Dnes už jezdíme častěji na noc domů. Kdysi tady bývala velká parta, ale to už je pryč. Někteří to prodali a přišli mladší, ti tady přespávají,“ líčí Tomáš. On sám by zahrádku nikdy neprodal, i když se teď 200 metrů za plotem staví nový silniční obchvat. „Přece nebudu pořád v paneláku,“ uzavírá.