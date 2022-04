Centrum pro uprchlíky ve Vysočanech otevře ve čtvrtek

Nový provoz už podle primátora Zdeňka Hřiba (piráti) vyzkoušeli figuranti. Podle šéfa pražských hasičů Luďka Prudila je stěhování detailně rozplánováno a leccos už je připraveno. „Určitě nejde o to, že v noci ze 13. na 14. dubna začne náhlá akce, řada věcí už tam je,“ uvedl k novému působišti Prudil.

„Vnímáme to jako svoji společenskou odpovědnost,“ uvedl šéf firmy Dušan Kunovský s tím, že byty, které staví, Ukrajincům nabídnout nemůže.

Podle Hřiba má Praha vysočanskou bankovní budovu zapůjčenu zatím do konce září, to se ale podle Kunovského může prodloužit. „Budova byla předána ve stavu, který umožňoval rychlé zprovoznění,“ poznamenal Hřib.

V Praze se podle Hřiba zaregistrovalo 67 tisíc uprchlíků, se středními Čechami je to kolem 107 tisíc čili asi dvě pětiny ze všech. Na tisíc Pražanů tak připadá asi 59 uprchlíků. „Je to téměř pětkrát více než v některých jiných regionech,“ uvedl Hřib.

Pokud tedy uprchlíci žádají ubytování v Praze či blízkém okolí, v asistenčním centru vyhoví jen zlomku a většinu žadatelů odvezou do jiných krajů. V pondělí bylo podle Prudila takových případů asi 130 z celkových 1023 příchozích.

Hasiči už také asi 14 dní ne­umisťují žadatele o ubytování nouzově do tělocvičen či kulturních sálů. Pokud o to některá z radnic požádá, hasiči lidi z tělocvičen převezou do ubytoven. Některé radnice podle Prudila této možnosti využily, jiné ne, protože s uprchlíky z tělocvičen pracují, pořádají pro ně kurzy. Prudil řekl, že už 13 tělocvičen se vyprázdnilo.