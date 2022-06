Bude to stát hodně úsilí a peněz, ale nenecháme vás padnout, řekl Fiala

Fiala v projevu zopakoval a několikrát zdůraznil, že se Česá republika musí zbavit závislosti na ruských dodávkách plynu a ropy.

Aktuálně jsou podle Fialy zásobníky plynu v Česku plné ze dvou třetin. „Nikdy v historii jsme neměli v tuto dobu tolik plynu v zásobnících. Pokud by v zimě došlo na krizový scénář, budeme schopni zabezpečit dodávky do všech domácností. To je dobrá zpráva,” prohlásil předseda vlády.

Kabinet připravil řadu nových opatření a je připraven uvolnit na pomoc z rozpočtu 66 miliard korun.

Premiér připomněl, že Česko je v dodávkách ropy a plynu významně závislé na Rusku, což by kabinet do budoucna rád změnil. Fiala zároveň vytkl předchozí vládě Andreje Babiše (ANO), že s nepodnikla žádné kroky, aby se země od této závislosti odpoutala.

„Bohužel ČR patří mezi několik málo zemí, jejichž závislost je vysoká. Je to přímý důsledek, jak se chovaly minulé vlády. Přímý důsledek této krátkozraké politiky doléhá na naše domácnosti a firmy právě v těchto měsících. Je to reálná hrozba, že Rusko v následujících měsících otočí kohoutkem a vypne plyn a ropu, aby nám způsobilo problémy,” řekl Fiala.

V projevu k národu premiér primárně mluvil o tom, že Česko se musí odstřihnout od ruských dodávek energií. Kvůli neutěšené situaci na světovém trhu, na něž má dopad i válka na Ukrajině, se nyní Češi potýkají s rostoucími cenami energií.

Projev premiéra Petra Fialy Foto: ČTK

„Součástí naší strategie je, aby stát získal v blízké budoucnosti celou síť klíčových tuzemských elektráren, tedy vlastní výrobu elektřiny. Není to řešení pro tuto zimu, bude to proces, který chvíli potrvá, ale chceme s tím začít co nejdříve,” řekl Fiala.

„Našim hlavním cílem musí být energeticky soběstačná Česká republika. Masivně podpoříme výstavbu fotovoltaických elektráren. Bude nás to stát spoustu úsilí a hodně peněz. Je to investice do naší energetické suverenity,” dodal s tím, že podle odhadů to zabere dva až pět let.