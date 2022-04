Bez kyborgů se v budoucnu neubráníme, říká šéf armády

V pátek velení armády uspořádalo seminář vojáků a odborníků o využívání umělé inteligence v armádě. Náčelník generálního štábu Aleš Opata tam uvedl, že všechny armády investují do umělé inteligence a zůstat pozadu by znamenalo ohrožení bezpečnosti.

Kyborg je výraz, který se využívá v literatuře pro člověka vylepšeného strojem, ale už dnes zbrojaři vyvíjejí např. speciální helmy, které vojákům nebo pilotům ukazují různé informace nebo pomáhají vidět dál nebo v noci. Podle Opaty musí armáda, pokud se chce modernizovat, více spolupracovat s technologickými firmami. „Proto je nutné odbourat kriminalizaci toho, když se vojáci setkávají s komerční sférou, protože jinak se do armády nové technologie nedostanou,“ uvedl.

Armádě pomůže vyspělá elektronika i ve výcviku, vir­tuální realita připraví vojáka na situace, kterou by reálně nemohl nikdy vyzkoušet.

Podle generála je podstatné, jak budou stroje autonomní. „Musí vnímat své okolí a přizpůsobit se mu stejně, jako by to udělal voják. Spolupracovat s dalšími autonomními systémy. Pak teprve můžeme mluvit o armádě strojů,“ podotkl Opata.

Otázkou je, jestli dovolit strojům autonomně střílet na člověka. Lidsky je odpověď jasná, že bychom to strojům neměli nikdy dovolit.