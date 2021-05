Benešová k Zemanovi: Netlačila jsem na něj, nástupce vyberu před volbami

Co říkáte na rozhodnutí Pavla Zemana rezignovat na funkci nejvyššího státního zástupce?

Trochu mě to překvapilo, že to dnes (14. května) podal. Postavila jsem se k tomu tak, jak musím, takže jsem to oznámila vládě a bude se samozřejmě hledat nástupce.

Ať mi ukážou jedinou kauzu, kde jsem jim zasahovala do práce.

Nebudu tady poslouchat nějakého pana (Jakuba) Michálka (právníka a předsedu poslaneckého klubu Pirátů, pozn. red.). Nemá mi co diktovat, jak se mám zachovat. Ten ať se tak zachovává, až bude v mém křesle. A ne, že mi bude teď do všeho mluvit, do výběrových řízení. (Michálek v médiích žádal, aby Benešová nechala Zemanova nástupce až na příští vládu po volbách, pozn. red.).

Chápu to správně, že budete chtít nástupce jmenovat ještě před říjnovými volbami?

Samozřejmě. Ta soustava musí fungovat, musí mít šéfa, protože nejvyšší státní zástupce má také jednoznačná oprávnění jako je podání dovolání, kárná žaloba. Musí mít v ruce jasné instrumenty a musí tam nějaká konkrétní osoba sedět. Takže vyberu velmi zodpovědně nejvyššího státního zástupce.

Docela je mi líto, co teď předvádí ve svých řečech pan (Jan) Lata (prezident Unie státních zástupců, pozn. red.), protože jsem nikdy státním zástupcům nezasahovala do práce. Neříkala jsem jim, jak mají kauzy skončit.

Takže kde jsou ty tlaky? Pan nejvyšší to nekonkretizuje, pan Lata to také nekonkretizuje. Ať mi ukážou jedinou kauzu, kde jsem jim zasahovala do práce. Jenom jsem chtěla být spravedlivá. To znamená, jestliže tam (Zeman) má nějaké problémy, o kterých nehovoří, jako byly ty s Czerninem, tak to musím řešit. Nemůžu se tvářit, že to není.

Zeman řekl, že čelil v poslední době neustálým tlakům z vaší strany a že už ho nebavilo je pořád odrážet.

Tak to už mi úplně hlava nebere, protože jsem se s ním přes měsíc neviděla. Kde a kdy jsem na něj tlačila? Nevyměnili jsme si jediný dopis. Na schůzky na ministerstvo vnitra (kvůli kauze Vrbětice, pozn. red.) a na vládu šel, aniž by mě informoval, takže byl velmi suverénní. Kdyby měl tedy strach z mých kroků, tak by se k tomu asi takto nepostavil.

Nejspíš těmi tlaky myslel vaše tvrzení, že na něj podáte kárnou žalobu.

Nedávno jsem k tomu poslouchala pana (Roberta) Šlachtu v televizi, kde měl stejný názor, že je tady dozor, dohled, a dál to nejde. To znamená, že on (Zeman) nemůže predikovat, jak kauza (Vrbětice) dopadne, to je velmi odvážné. Myslím si, že to i trochu zpolitizoval, protože na takových schůzkách neměl co dělat. Byl to můj názor.

Jestli ho pozvali, tak já jsem to neslyšela, kdo ho pozval. Mně to nikdo neřekl, až teprve pak ze všech vypadlo, že pozvání měl, ale nikdo se k tomu nepřiznal. Chtěla bych vědět, kde jsem na něj konkrétně tlačila tak, aby on podal rezignaci.

Případná kárná žaloba podle vás není nátlak na něj?

Ne. Žádná kárná žaloba nebyla podána, žádný vytýkací dopis jsem mu nepsala, a naposledy jsem ho viděla, tuším, 9. dubna. Chtěla bych tedy vědět, v čem to (nátlak) spočívalo.

Ohledně té kárné žaloby intervenoval i premiér Andrej Babiš, který říká, že byste ji neměla podávat.

Pan premiér taky nemusí mít pravdu. On ty nuance nezná, jak to chodí ve státním zastupitelství, není právník. On si myslí, že když ho (Zemana) pozvali, nebo když to zaštítili, že tam měl právo vystupovat (na dubnové tiskové konferenci ke kauze Vrbětice na Úřadu vlády ČR, pozn. red.). Ale to právo dozorového anebo dohledového státního zástupce je nepřenositelné.

Takže si pořád stojíte za tím míněním o kárné žalobě?

Za tím si stojím. Měla jsem i na stole dvě podání právníka na tu kárnou žalobu. Odborně si za tím stojím.

Že by měla být kárná žaloba podána?

No ne, asi mu to zaštítili tím, že ho pozvali, ale moc se mi to nelíbilo. Neměl tam co dělat. Od toho jsme kdysi měnili prokuraturu ve státní zastupitelství, aby se právě nedostala moc do rukou jedince.

Už máte v hlavě jméno Zemanova nástupce?

Samozřejmě přemýšlím a budu zodpovědně vybírat. Taky si myslím, že by to měl být někdo ze soustavy státního zastupitelství. Některá jména, co teď padají, jsou těžké spekulace

Slyšel jsem například o Danielu Volákovi, někdejším náměstku na ministerstvu spravedlnosti.

Nevím, kde to vůbec vzali. Neuvažovala jsem o něm.

Hovoří se také o Zemanovu náměstkovi Igoru Střížovi.

To samozřejmě v úvahu připadá, je to jeho statutární zástupce.

A v minulosti bylo zmiňovaná i jméno úspěšného státního zástupce Romana Kafky, který je už ale nyní soudcem.

Toho ani pořádně neznám, takže ho já určitě navrhovat nebudu.

Máte jiná další jména?

Několik jich mám, ale nebudu to prozrazovat. Bude se to pečlivě vážit, aby ta soustava fungovala.

Moha by to být zase žena?