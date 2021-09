Babiš tvrdě vystartoval po Maláčové: Na ministerstvu nedělala nic

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek tvrdě navezl do ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Uvedl, že na ministerstvu nedělala nic a pojala ho jako marketingový nástroj. Proto by po případném úspěchu ve volbách viděl rád na resortu kandidáta za hnutí ANO. Maláčová mu vzkázala, že má o resort zájem jen proto, aby mohl do Česka přivézt 300 tisíc cizinců.