Babiš: Sbírejte podpisy, třeba zkusím Hrad

„Všichni se na to ptají, tak mě napadlo, že kdyby lidé začali sbírat petiční archy a bylo dost podpisů… Ale nechci předjímat, uvidíme. Teď to není téma,“ řekl smějící se Babiš. Sběr podpisů by mohl zafungovat jako kampaň i jako test popularity po odchodu do opozice.

Novinářům svou kandidaturu na Hrad Babiš nevyvrátil a téma lehce přiživuje, např. výroky o tom, že mu prezident Miloš Zeman, jemuž skončí mandát v březnu 2023, řekl, že by ho za prezidenta volil, nebo že ho ke kandidatuře dokonce vyzval.

Zatím nikdo kandidaturu neohlásil, ale všichni adepti budou muset příští rok přiznat barvu, nejpozději do konce listopadu, protože kandidátku musí odevzdat šestašedesát dní před dnem voleb. A ty se uskuteční v lednu 2023.

V přímé volbě může každý český občan starší 40 let kandidovat, pokud získá buď souhlas 20 poslanců, nebo 10 senátorů, nebo petici za jeho kandidaturu podepíše 50 tisíc českých občanů, kteří mohou volit. Do kampaně mohou kandidáti investovat až 50 milionů korun, z toho v prvním kole 40, a dva, kteří postoupí do kola druhého, mohou přidat dalších deset milionů.

Jistý postup do druhého kola?

Podle politologů a sociologů není Babiš bez šancí. Sociolog Jan Herzmann považuje Babiše za jednoho z nejsilnějších kandidátů. „Postup do druhého kola by měl skoro jistý. Jak by dopadlo druhé kolo, by záleželo na tom, kdo by byl jeho protikandiátem,“ řekl Právu.

Byť ještě nikdo kandidaturu neohlásil, ale o některých se již delší dobu spekuluje. Za silné možné kandidáty Herzmann považuje např. generála Petra Pavla, šéfa odborářů Josefa Středulu nebo předsedu STAN Víta Rakušana. Šanci podle něj mají i bývalí prezidentští kandidáti, dnes senátoři – Pavel Fischer nebo Marek Hilšer.

„Určitě mají větší šance než pan Drahoš, protože když jednou člověk už tu volbu prohrál, tak nese drobné stigma,“ podotkl Herzmann. Své podle něj může říci i exšéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Je to silná osobnost. Má sice hodně odpůrců, ale je zase komunikačně vynikající,“ dodal.

„Má velké šance“

Babiš má velké šance v prvním kole i podle politologa Tomáše Lebedy. „Babiš vytváří veškeré pozitivní předpoklady k tomu, aby kandidovat mohl. Pokud v druhém kole narazí na někoho, kdo se dokáže rozkročit napříč ostře společensky vymezenými tábory, tak by měl ale Andrej Babiš problém,“ podotkl Lebeda.

Podle něj může Babiš, i když bez potíží získá podporu zákonodárců, využít sběr podpisů k hraní na city voličů. „Mezi českými politiky je to osvědčený příběh: Už jsem chtěl v politice končit, ale lidé mě přesvědčili, abych kandidoval. Tak ho může Babiš replikovat,“ dodal politolog.

Podle Herzmanna Babiš nemá sběr podpisů zapotřebí. „Sbírání podpisů hraje roli u lidí málo známých, protože se pomocí procesu sbírání zviditelní. Nebo v případě, že za kandidátem nestojí dostatečná politická síla,“ poznamenal Herzmann.

Připomněl, že cestu podpisů si zvolil Miloš Zeman, protože za ním v té době stála pouze marginální strana SPOZ. „U Babiše to ale nehraje žádnou roli. Bylo by naprosto přirozené, kdyby ho nominovalo 72 poslanců ANO,“ dodal sociolog.