Babiš může být příštím prezidentem, míní odborníci. Výsledky voleb jim dávají za pravdu

Právo oslovilo s žádostí o názor na faktické rozložení sil v případných prezidentských volbách specialisty na politický marketing Jakuba Horáka a Karla Pluhaře. Jeden pracoval v minulosti např. pro Piráty, druhý pro ČSSD.

Oba se domnívají, že volební výsledky „hrají“ v tomto směru ve prospěch Babiše. ANO volilo 1 458 140 voličů. Lze očekávat, že stejný počet voličů by pro lídra hnutí hlasoval i v prvním kole volby prezidenta. To by pro postup do druhého kola mělo hravě stačit, ostatně v roce 2018 měl postoupivší Jiří Drahoš v prvním kole volby téměř o sto tisíc hlasů méně.

Pokud by se pak Babiš v druhém kole prezidentské volby obrátil i na voliče SPD (513 910 hlasů), Přísahy (251 562), ČSSD (250 397), KSČM (193 817) a Trikolóry (148 463), mohl by nasbírat až 2,8 milionu hlasů. Tedy zhruba tolik, kolik získal Zeman v roce 2018. Pro srovnání koalici Spolu a PirSTAN volilo letos dohromady „jen“ 2 333 681 voličů, tedy téměř o půl milionu lidí méně.

Čím dřív, tím pro Babiše líp

„Prvním kolem volby by Andrej Babiš prošel bez potíží. Pokud by oslovil jen voliče ANO, získal by více hlasů než v roce 2018 Jiří Drahoš. Spolehnout by se přitom mohl také na příznivce levice a nacionalistických stran, kteří z těchto voleb odešli poraženi. Velkou otázkou by byl úspěch ve druhém kole. Čím dříve bude prezidentská volba, tím větší šanci má Andrej Babiš na úspěch,“ řekl Právu Pluhař.

„Zatímco ostatní kandidáti budou dávat dohromady zázemí nebo dokonce podpisy, on bude řešit, jen jak vyhrát druhé kolo. Brzká volba je pro něj důležitá také proto, aby nenastal posun ve vyšetřování kterékoli z mnoha kauz, které s sebou táhne,“ dodal.

Babiš údajně nad kandidaturou vážně přemýšlí. Odrazují ho však průzkumy veřejného mínění, podle kterých by ve druhém kole neporazil protikandidáta. Podle informací Horáka si lídr ANO nechal tři takové průzkumy vypracovat a vyšly právě s tímto výsledkem.

„Protože je vnímán jako velice polarizující osobnost. Ale když se podíváte na ty počty hlasů, kolik dostalo Spolu a PirSTAN a kolik dostalo ANO, ČSSD, SPD, KSČM, Přísaha… Myslím si, že pro voliče Přísahy, což jsou lidé se silným antikorupčním cítěním, by bylo přijatelnější podpořit prezidentského kandidáta Babiše než nominanta ODS,“ domnívá se Horák.

„S těmi hlasy by se tak dalo víceméně počítat. Ale otázka je, k čemu by mu byla prezidentská funkce a jestli ho to ještě vůbec baví,“ doplnil.

Protikandidátů může být moc

Horák přesto pokládá za pravděpodobné, že Babiš na prezidenta kandidovat bude. „Protože jaké jsou jiné varianty? On rozhodně nebude sedět v Poslanecké sněmovně a poslouchat tam žvanění. On by to psychicky nevydržel,“ řekl Právu.

Každý uchazeč o prezidentský post musí mít podporu buď 10 senátorů, nebo 20 poslanců, nebo sesbírat pro svou podporu 50 tisíc podpisů občanů. „Problém je, že těch nominantů může být strašně moc a hlasy se tak roztříští,“ soudí Horák.

Záměr kandidovat dosud avizovali např. senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, spekuluje se o opětovné kandidatuře Jiřího Drahoše, případně i Miloše Vystrčila z ODS. Kandidovat bude zřejmě i generál Petr Pavel, v kuloárech se spekuluje o Miroslavu Kalouskovi atd.

Variantou však také je, že se Babiš prostě vzdá mandátu poslance a hnutí ANO povede stávající dvojministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček. „Tím by Babiš vyřešil i svůj problém s dotacemi, jeho firmy ze svěřenského fondu by mohly zase začít čerpat evropské dotace,“ podotkl Horák.