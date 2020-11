Babiš: Musíme být opatrní, třetí vlnu si dovolit nemůžeme

Pane premiére, v neděli bude vláda rozhodovat o uvolnění opatření. Zatímco ministr vnitra Hamáček je spíš proti, ministr průmyslu a obchodu Havlíček je spíš pro. Co když uvolněním spustíte třetí vlnu?

Po zkušenosti s tím, jak mě média a opozice dezinterpretovaly v srpnu, se k tomu moc nechci vyjadřovat. Tehdy jsem se podivoval nad nelogickým rozhodnutím zdravotnictví, které v průběhu tří dnů měnilo své názory.

Nikdy jsem ale žádné opatření nezměnil, je to stokrát opakovaná nepravda.

Pokud jde o pana Havlíčka, tak mu rozumím, ve vládě musí ekonomickými argumenty vyvažovat požadavky zdravotníků. Nedivím se, že je pod tlakem, když dostává tisíce zpráv a denně řeší existenční problémy stovek podnikatelů.

Čísla jsou stále ještě vysoká a měli bychom být opatrní

Máme tu systém PES, se kterým všichni ministři souhlasili, stejně jako s tím, že poslední slovo o rozvolňování má pan ministr Blatný.

Vláda rozhoduje ve sboru, do epidemiologických opatření nezasahuji. Říkám pouze svůj názor, že čísla jsou stále ještě vysoká a měli bychom být opatrní.

Takže se máme rozloučit s představou, že Vánoce budou jako vždy?

Když čísla nebudou dobrá, tak obchody otevřené nebudou. Nemůžeme si dovolit riskovat třetí vlnu. Máme jasný systém a ministra, který se nenechá ovlivňovat.

Když budu vycházet z toho, co mi řekl pan Blatný, tak do Vánoc se dostaneme na stupeň 3, ale lepší to asi nebude. Tedy obchody otevřou za přísných opatření.

Kritici namítají, že není logické, aby zůstaly otevřené velké obchody a ne malé. Proč fungují obchody se střelivem, a ne s obuví? Proč v MHD se může tlačit lidí, kolik chce, ale v obchodě se počty regulují?

Nejsem epidemiolog a o těchto věcech nerozhoduji, ale opatření jsou de facto stejná jako za první vlny. Nezavírali jsme obchody podle velikosti, ale sortimentu. Ano, nejvíce jsou vidět hypermarkety, ale otevřené jsou rovněž tisíce malých potravin, pekáren, lahůdek, uzenářství nebo vesnických koloniálů.

To jen opozice všeho zneužívá ke své prezentaci a stále se ptá, proč tyto obchody jsou otevřené, a tyto ne a proč je to nastaveno tak a ne jinak. Opatření, která děláme, jsou stejná jako třeba v Rakousku.

Už se ale bouří některé restaurace, v Praze jedna navzdory omezením otevřela, další to plánují. Co vy na to?

Co na to říct? Porušují zákon. Vláda se snaží ochránit životy, a pokud tu budeme mít anarchii, tak tu máme třetí vlnu a tu si prostě nemůžeme dovolit. Máme předvídatelný systém PES a v neděli ministerstvo zdravotnictví řekne, jak to bude dál.

Premiér Andrej Babiš Foto: Milan Malíček, Právo

Bohužel čísla neklesají tak rychle, což je dáno poměrně vysokou mobilitou, ochotou dodržovat opatření i tím, že lidé se nechtějí nechat testovat nebo jim to znemožňují zaměstnavatelé.

Proto chceme nejdřív dát možnost učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům se zdarma otestovat antigenními testy a od 18. prosince to umožnit i ostatním lidem, aby měli jistotu před Vánoci, kdy se budou setkávat třeba se svými starými rodiči. Není to plošné testování, ale dobrovolné a zdarma a je na lidech, jak se rozhodnou, ale určitě by bylo dobré, aby toho využili.

Jenže antigenní jsou méně spolehlivé. Spíš to vypadá, že se chce někdo napakovat.

Celá Evropa se orientuje na antigenní testy, chce je dokonce centrálně nakupovat jako vakcínu. Antigenní test stojí 150 korun, pro řadu lidí je 1800 korun za test hodně. A podle studií jsou antigenní testy spolehlivé. Státní zdravotní ústav Ostrava potvrdil spolehlivost antigenních testů, které se především hodí na vychytání lidí, kteří mají obrovskou zátěž viru, tzv. superpřenašeče. Je ale pravda, že jsme možnost testovat možná měli udělat dřív.

Po Senátu chcete, aby zrušil návrh pirátů na zvýšení slevy pro zaměstnance a nechal jen 15procentní a 23procentní daň z příjmu. Jenže ODS začíná couvat a mluví o 16 a 23 procentech, šéf ČSSD Hamáček chce zase 19 a 23 procent. Jak to uděláte, abyste nezruinovali státní kasu?

Státní kasu ruinuje neseriózní a nesmyslný návrh pirátů a těch, co hlasovali s nimi, ne můj. To, že byl přijat první, je jedno, protože ve Sněmovně poslanci dobře věděli, že můj návrh má podporu a projde. Pro pirátský návrh zřejmě ještě naschvál hlasovali soc. dem. asi proto, aby mou snahu snížit daně na 15 procent potopili a poškodili státní rozpočet.

Ze všech návrhů je ten můj také nejvýhodnější, protože 4,5 milionu zaměstnanců v soukromém i státním sektoru, tedy i v samosprávě, to zvedne čistou mzdu o 7 procent, živnostníkům to daně nezvýší a zaměstnavatele nezatíží, protože stát zvýší platy za ně. Všem zaměstnancům tak zůstane v kapse víc peněz.

Ale víc těm bohatým.

Tím myslíte koho? Učitele, lékaře, sestřičky, vojáky, policisty či hasiče? V době, kdy ceny rostou a byt 2+kk v Praze stojí čtyři pět milionů? Všichni si polepší o stejné procento, a i tak bude můj návrh výhodnější pro lidi s nejnižšími platy než návrh pana Hamáčka, který by zvýšil slevu a sazbu by chtěl 19 procent.

Přitom pan Hamáček se mnou 28. srpna vystoupil před televizními kamerami a veřejně se přihlásil k 15procetní dani z příjmu. Na to jsme si podali ruku a za měsíc už bylo zase všechno jinak, zřejmě kvůli vnitrostranickému boji. Proto jsem návrh podal jako poslanec, když z toho ČSSD vycouvala. Navíc je to návrh na dva roky.

V zákoně nic takového není. Ten bude platit do doby, než jej poslanci zase změní.

Za deset měsíců budou volby, z nich vzejde nová vláda a ta bude rozhodovat o rozpočtu v letech 2022 a 2023 a o dalších daňových změnách. Předpokládám, že do voleb půjde každá ze stran s vizí, jaké bude chtít daně v dalším období. ANO od vstupu do vlády vždy prosazovalo snižování daní. Ani se nesnažte ptát, svoji konkrétní vizi vám teď samozřejmě říkat nebudu.

Zajímalo mě spíš, jestli jste ochoten slevit z daně přijmu 15 procent a kývnout na kompromis 16 procent, o kterých mluví ODS.

Senátu jsme s ministryní financí Schillerovou navrhli, aby zrušil pirátské zvýšení slevy na dani, která nás už i bez toho bude tento rok stát 130 mld. Kč, protože pokud by to neudělal, tak by to rozpočet zatížilo o dalších 35 miliard.

A to, že můj návrh by kvůli celkovému výpadku příjmů znamenal pokles peněz pro obce 20 miliard a pro kraje sedm miliard, navrhujeme kompenzovat 15 miliardami pro obce a pěti miliardami pro kraje. To je náš konstruktivní návrh kompenzace pro samosprávy.

Navíc kraje, obce a jejich příspěvkovky mají 158 tisíc zaměstnanců, kteří ušetří na daních 1,6 mld. Kč a dostanou na výplatní pásku o 3,2 mld. Kč navíc. Takže uvidíme, s čím přijde Senát.

Nebylo by lepší spíše škrtat doma než se zadlužovat?

Však škrtáme, snižujeme počty zaměstnanců, rezervu máme v provozních nákladech, tedy hlavně ministři z ČSSD. Když chtějí šetřit, tak mají příležitost ukázat, co v nich je.

Když měl Sobotka jako ministr financí růst přes šest procent, nasekal dluhy za 400 miliard a ještě navíc utratil 135 miliard za prodej Transgasu, který byl určen na vytvoření důchodového účtu. Když přišla krize v roce 2009, tak ji Kalousek prohloubil tím, že všechno zaškrtil.

A když tu byl Babiš, tak zadlužení vrátil tam, kde bylo?

Ne Babiš, ale covid, pane redaktore. Covid. Nebýt něj, tak jsme dále snižovali dluh. I tak státní dluh za rok 2020 vůči HDP bude nižší než dluh, který vytvořila opozice ke konci roku 2013. Ale to se médiím nechce psát.

Od roku 2014 jsme celkově snížili daně o 150 miliard. Teď chceme snížit daně nejvíc v dějinách o 85 miliard, ale ty nevyletí oknem. Ty reálně všichni zaměstnanci soukromých, státních firem a samosprávy uvidí na výplatní pásce a za to to stojí. Protože lidé s vlastními penězi hospodaří často líp než stát.

Německý ministr financí navrhuje deficit ve výši 160 miliard eur. To je v přepočtu více než 4200 miliard korun. Nikdo se touhle krizí nesnaží proškrtat, ale naopak proinvestovat a podpořit zaměstnance a občany.

ČSSD z vlády je nikdo nevyhazuje, takže ať se rozhodnou sami

ODS už stihla být nevěrná své budoucí koalici s lidovci a TOP 09 a prohlasovala změnu daní s vámi. Šlo o námluvy, které by mohly vyústit po volbách ve spolupráci?

To nebyly námluvy. Jen jsme společně zrušili daň z nabytí nemovitosti a teď superhrubou mzdu. Škoda, že k tomu ODS nenašla odvahu, když vládla. Hlavní je to, že nám pomohla teď, když soc. dem. změnila názor a nedodržela dohodu.

Ptal jsem se proto, že vztahy se soc. dem. nejsou vřelé. Je koalice ještě funkční?

Dobrá otázka. To asi prověří hlasování o státním rozpočtu. Potíž je, že soc. dem. nejdřív s něčím souhlasí a pak to změní. To je pak těžké.

Nebyl byste raději, kdyby soc. dem. nakonec odešla z vlády?

Z vlády je nikdo nevyhazuje, takže ať se rozhodnou sami. Nejdřív tím soc. dem. hrozila kvůli panu Šmardovi, nedávno kvůli panu Prymulovi a teď zase kvůli daním. Když budou chtít odejít, těžko jim v tom budu moci zabránit.

Pokud by skončili, tak bych se sebral, vzal s sebou na Hrad pět jmen a vláda by pokračovala. V době, kdy nás ohrožuje koronavirová pandemie, země potřebuje funkční kabinet.

Takže byste nectil koaliční smlouvu, podle které byste měl podat demisi? S ČSSD by se možná ve Sněmovně už našla většina pro vyslovení nedůvěry kabinetu.

Kdyby nám Sněmovna vyslovila nedůvěru, tak bych podal demisi a pak by byl na tahu pan prezident. Pokud někdo bude chtít ohrozit celou zemi, tak je to jeho zodpovědnost. V každém případě by šlo o destabilizaci v nejtěžším období.

Prezident by třeba mohl jmenovat úřednickou vládu do voleb. Vám by to mohlo vyhovovat, protože byste se zbavil odpovědnosti za covid a mohl byste se soustředit na kampaň a lidé by zapomněli na chyby, které jste udělal. Nemyslíte?

Proč by mně to mělo vyhovovat? Já z boje určitě neutíkám, vydržím až do konce bez ohledu na to, jaký bude. A za druhé, jediná chyba, co jsem udělal, byla, že jsem uvěřil expertům na zdravotnictví v srpnu, kdy říkali, že virus slábne, a já to bral jako hotovou věc. Proto jsem teď velice opatrný.

Jak se vám dívá na preference ANO, které poslední dobou klesají?

Měli jsme smůlu, že přišel covid, ale to je život. Jinak by nám preference neklesaly, protože si myslím, že máme dobré výsledky. Snižovali jsme dluh, zvedáme platy a důchody, investujeme, pohnuli jsme s výstavbou dálnic, plníme programové prohlášení vlády, máme nejnižší nezaměstnanost. Zlepšujeme lidem život.

Stále platí ambice, že chcete volby vyhrát a znovu být premiérem?

Ano, platí. To je snad cílem každého předsedy.

Zůstal byste v politice, kdybyste se nestal premiérem?

To je teď předčasná otázka, uvidíme po volbách.

Dělal byste třeba znovu ministra financí pod premiérem Petrem Fialou z ODS, kdybyste měl být překážkou pro vznik koalice?

Představivost mám velkou, ale co bude za deset měsíců, se neví.