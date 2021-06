Babiš dělá Česku ostudu, zní z opozice k jeho střetu zájmů

Premiér je ve střetu zájmu. Je koncovým příjemcem výhod, měl by přestat dělat mlhu a respektovat konečný audit EK a střet zájmu vyřešit.

Naše úřady by neměly, investiční dotace dále vyplácet a již vyplácené požadovat vrátit do poslední koruny, aby to neplatil česky občan!