Babiš chce zbrzdit nákup BVP za 52 miliard, vojákům se to nelíbí

V ohrožení je největší zakázka v soudobé historii na nákup 210 bojových vozidel pěchoty BVP za 52 miliard korun. „V této chvíli asi není situace na to, abychom kupovali BVP za 50 miliard. Víceméně jsme se domluvili s resortem obrany, že to přibrzdíme,“ řekl Babiš v ČT.

Podobně mluvil, už když pandemie začínala. Nákup obrněnců, které by měly nahradit 40 let starou sovětskou techniku, považuje armáda za klíčový a podle informací Práva se generálům premiérova slova příliš nelíbí.

Chce ještě vyjednávat

Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) připouští, že následky pandemie budou mít dopad i na rozpočet obrany, ale o nákupu pásových vozidel chce s Babišem ještě vyjednávat. „Na řešení ekonomických důsledků aktuální situace se již podílíme. Téměř tři miliardy korun jsme uvolnili z peněz přidělených pro letošní rok a vrátili je do státního rozpočtu. O strategické zakázce na nákup BVP budeme ještě s panem premiérem jednat,“ řekl Právu Metnar.

Pořízení BVP jde přitom do finále. V soutěži zůstaly tři firmy a podle mluvčího obrany Jana Pejška projektový tým dokončuje text výzvy k podání finální nabídky. „Odeslání výzvy firmám předpokládáme koncem dubna nebo v květnu,“ řekl Právu. Obrana chtěla do léta vybrat vítěze a ještě letos podepsat kontrakt s tím, že první vozidla by výrobce dodal za dva roky.

Rozpočet ministerstva obrany měl podle armádních plánů a slibů, které dali čeští politici v NATO, růst příštích pět let a dosáhnout v roce 2024 dvou procent HDP. Což by bylo podle dřívějších propočtů 133 miliard korun, jenže po očekávaném masivním propadu HDP by to bylo výrazně méně. Letos dostala obrana 74,3 miliardy korun, což je 1,3 procenta HDP.