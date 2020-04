Babiš a Maláčová chtějí na neděli zavřít obchody. Havlíček nesouhlasí

Zavřete na neděli obchody, ať si prodavačky odpočinou. Právě takové výzvy přicházejí jak premiérovi Andreji Babišovi (ANO), tak i ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD). Oba návrh podporují, proti je ale zatím ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), podle kterého by to znamenalo zásah do již tak okleštěné svobody podnikatelů, a navíc riziko propouštění.