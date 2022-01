Australské uhlí bylo pro ostravskou huť

Uhlí dosud z Nizozemska vozily do Česka nákladní vlaky. Při hledání alternativ, kvůli plánovaným výlukám v úseku Děčín–Bad Schandau, vyzkoušelo ČD Cargo poprvé vodní cestu po Labi. Asi 1100 tun černého uhlí doplulo lodí společnosti EVD až do Děčína, kde bylo přeloženo na vlak, který zamířil do Ostravy.