Armáda rozjíždí nákup dronů na plné obrátky

Česká armáda si toho je vědoma a snaží se dohnat, co zaspala. Do finále jde příprava nákupu tří středních dronů za 1,5 miliardy korun, které už dokážou nést výzbroj a mají rozpětí okolo 15 metrů.

V každém kompletu jsou tři letouny, celkově by armáda měla získat 12 dronů, které dokážou doletět až 60 kilometrů, váží sedm kilogramů a dají se vyhodit z ruky. Drony vyrábí americká firma AeroVironment, od níž mají vojáci i menší drony Raven. Za nové stroje Puma by měla obrana zaplatit 120 milionů korun s DPH.

Většího dronu by se mohli vojáci dočkat během příštích let, prvního možná už za rok. Podle ministerstva obrany už oslovili několik výrobců.

Podle bezpečnostního experta Milana Mikuleckého je škoda, že ministerstvo neoslovilo i Turecko.„Bayraktar se sice mediálně proslavil na Ukrajině, ale není to nic pro naši armádu, má menší dolet i nosnost. Turecká firma TAI ale vyrábí skvělý dron Anka,“ řekl Mikulecký. Připustil však, že letoun má vzletovou hmotnost 1600 kilogramů. „Takže se asi nevešel do požadavků armády,“ poznamenal.

Podle něj by obrana měla po výrobcích požadovat větší zapojení českého průmyslu. „Ale dopadne to jako vždycky, české firmy dodají kontejner, ve kterém sedí operátor, a možná dieselový agregát. Podle mého by měla obrana ale trvat na podmínce, že například trupy nebo křídla se budou vyrábět v Česku, protože náš letecký průmysl to umí,“ posteskl si Mikulecký.