Armáda chystá třetí meteoradar pro lepší předpověď počasí i extrémních jevů

Podle hlavního meteorologa armády Jaroslava Kobra hledají pro umístění radaru vhodnou lokaci. „Území, která jsme zatím vytipovali v Orlických horách, nevyhovují v otázce dostatečného pokrytí, a proto hledáme dál. Ideální by byla oblast Podkrkonoší nebo Železných hor,“ řekl Právu Kobr.

Vybudování věže a infrastruktury bude mít podle Kobra na starosti armáda. Meteorologický ústav pořídí vybavení a stanici zprovozní. Pokud najdou vhodnou lokaci, tak by nový radar mohl začít fungovat kolem roku 2028.

Dodal, že varování před tornádem je nereálné. „I kdybychom zjistili, že se udělalo tornádo, byl na to připravený výstražní systém a během minut se to dostalo k lidem, i tak by dostali varování jen pár minut dopředu. Tornádo se velice rychle vyskytne a velice rychle proběhne,“ uvedl meteorolog.