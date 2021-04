Arenberger jede za Zemanem, bude novým šéfem zdravotnictví

Prezident bude Arenbergera jmenovat v 11:30, do úřadu by měl být uveden odpoledne. ČTK to potvrdil Úřad vlády.

Nynější ministr Blatný na 10:30 svolal tiskovou konferenci, na které oznámí odchod. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho dlouhodobě kritizuje. Poslal mu několik vytýkacích dopisů, kde mu například vyčetl jeho malou podporu nových léků na koronavirus.

Po jeho konci navíc dlouhodobě volá i prezident Miloš Zeman, a to kvůli jeho postoji k ruské očkovací látce Sputnik V. Ministr totiž trvá na tom, aby ji před použitím v Česku schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Po Babišovi žádal prezident jeho odvolání již v polovině března.

Arenbergerovi Sputnik nevadí

Arenberger naopak dříve pro Novinky řekl, že on by zájemcům umožnil, aby se Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), což by podle něj zabralo nanejvýš měsíc.

„Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ vysvětloval Arenberger.