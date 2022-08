Ambulance plní e-koloběžkáři. Jezdí riskantně a bez helmy

Mnoho jezdců jezdí na vypůjčeném vozítku bez helmy nebo jiného chrániče, který je u motorkářů nebo cyklistů zcela běžný. Problém je to především ve větších městech, kde se dají elektrokoloběžky pro rychlou přepravu po městě snadno vypůjčit.

„Na ambulanci ošetříme i několik těchto pacientů za den, ale relativně často musíme tyto pacienty i operovat, tak dvakrát až třikrát za týden,“ potvrdil zhoršenou situaci vedoucí lékař traumatologického oddělení pražské VFN Filip Burget. „Jedná se převážně o mladé lidi, často i cizince, kteří si to chtějí na dovolené vyzkoušet, a potom osoby pod vlivem alkoholu, které přecení své schopnosti,“ doplnil.

Výjimkou nejsou podle zástupce primáře oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Hynka Fialy ani jezdci v pokročilém věku. I on potvrzuje, že poranění po pádu z vozítek na elektrický pohon přibývá.

Roli sehrává i to, zda mají jezdci chrániče, helmu i vhodnou obuv. Lékaři zároveň apelují na zodpovědnost, zejména v případě, že se rodiče rozhodnou jet na koloběžce i s dítětem nebo ve vícero lidech.

Následky mohou být podle lékařů i doživotní. Od věci by podle některých nebyla změna legislativy, která by regulovala jízdu na motokolech či elektrokoloběžkách a stanovila pro ně jasná pravidla. Že jde zatím o nevyjasněnou oblast, ukazuje i to, že se nehody způsobené jízdou na elektrokoloběžce nikde samostatně neevidují.