37 stupňů. Čtvrthodina na slunci a můžete se spálit, lépe je v lesích, radí meteorolog

Dodržovat pitný režim, ovšem bez alkoholu, držet se ve stínu, nosit přikrývku hlavy, neskákat do chladnější vody a zalévat zahradu až večer – to radí pro následující horké dny meteorolog a pozorovatel přírody Rudolf Kovařík ze Šindelové na Sokolovsku. Kdo může, měl by trávit čas v lesích nebo na horách. Ve středu a čtvrtek vystoupají podle předpovědi nejvyšší odpolední teploty na 33 až 37 stupňů Celsia. A vedra, i když ne tak úporná, budou až do konce týdne.