Renáta Bohuslavová, Novinky

Nesouhlas s některými kroky Pirátů vyjadřují zastupitelé ODS i ANO od začátku fungování koalice. Pověstný hrnec přetekl po pondělním jednání rady, kdy Piráti navrhli odvolání šéfa Pražské plynárenské Pavla Janečka. ANO a ODS se tak postavily na stranu koalice Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a lidovců), která jeho odvolání nechce a hájí ho.

„Místo zaměření pozornosti a kontroly na městské společnosti, které stojí daňové poplatníky miliardy, se Piráti soustředí na jedinou firmu, která naopak Praze přináší miliardu na dividendách a která za posledních pět let ztrojnásobila svůj zisk,” řekl Novinkám předseda pražských zastupitelů ANO Patrik Nacher.

Stejné argumenty dlouhodobě používá i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či jeho stranický kolega a radní pro majetek Jan Chabr, do jehož gesce Pražská plynárenská spadá.

Radní pro majetek Jan Chabr na jednání zastupitelstva hlavního města Prahy

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pospíšil v rozhovoru Novinkám řekl, že návrh na odvolání je ze strany Pirátů porušením koaliční smlouvy a je to cesta k rozpadu koalice.

ODS: Jsme připraveni podílet se na vládnutí



„Věřím, že ze strany pan Pospíšila nezůstane jen u slov. Cokoliv bude lepší než současná anarchie, neprofesionalita, experimenty a zakonzervování města,” dodal Nacher s tím, že jsou připraveni podpořit jinou koalici.

Stejné hlasy zní i z ODS. „Jako zastupitelský klub ODS jsme připraveni podpořit jakoukoliv koalici ve vedení Prahy nebo se na ní jako koaliční partner podílet, která jednoznačně zabrání některým pirátským návrhům,” uvedl předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

ODS tak reaguje na dění kolem Pražské plynárenské i na to, že zdanění prázdných bytů vyšší daní je podle Pirátů stále ve hře, ačkoliv ne v aktuálním volebním období.

Jednání s ODS Pospíšil nevyloučil. Jaký bude postoj klubu Spojených sil k celé věci, se rozhodne příští týden. Případná spolupráce s ANO je už ale problematičtější. Řada současných radních spojení s Babišovým hnutím principiálně odmítala po volbách a jejich postoj se nezměnil. Je tak otázkou, kdo by byl třetím partnerem, pokud by k rozpadu současné koalice Pirátů, Spojených sil a Prahy sobě skutečně došlo.

Při současné konstelaci počtu zastupitelů žádné dvě strany koalici v Praze nevytvoří. Pro pohodlnou většinu je třeba tří stran a nejméně 33 hlasů. ODS má 14 zastupitelů, ANO 12 a současné strany koalice mají každá 13 zastupitelů.

Jazýčkem na vahách tak zřejmě zůstává hnutí Jana Čižinského Praha sobě, které ale zatím o rozpadu koalice spekulovat nechce a při koaličních sporech mezi Piráty a Spojenými silami stojí uprostřed a mlčí. Při hlasování o odvolání ředitele Janečka se zástupci hnutí například zdrželi hlasování.

„Často to zdůvodňují tím, že by to byl špatný signál veřejnosti,” uvedl Novinkám zdroj často přítomný na jednáních, který si nepřál být jmenován.