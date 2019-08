Renáta Bohuslavová, Novinky

Vedení Prahy se v pondělí opět přelo o Pražskou plynárenskou, když Piráti navrhli odvolání jejího šéfa Pavla Janečka. Vy jste to označil za další porušení koaliční smlouvy. Taková slova zní střídavě od vás i od Pirátů posledních několik týdnů pravidelně. Znamená to tedy konec koalice?

Jsem překvapený, protože před třemi týdny bylo setkání koalice, kde jsme si stanovili jasný postup, že bude pan ředitel přizván před zástupce koalice a vydiskutujeme si všechny sporné body, které mu Piráti vytýkají. Minulý týden předložili Piráti návrh, který měl předložit radní Chabr (Jan Chabr (TOP 09), radní pro majetek pozn. red.), kde byl i návrh na odvolání pana Janečka. Já jsem řekl, že s tím zásadně nesouhlasíme, že je to přesně cesta k rozpadu koalice a že místo vydiskutování problému se z toho dělá politická hra.

Takže vy jste nevěděli, že v pondělí na radě Piráti předloží návrh na odvolání, ačkoliv po posledním jednání primátor Zdeněk Hřib jasně říkal, že na tom stále trvají?

Doufal jsem, že jsem naši pozici naznačil dostatečně. Ale jsem překvapen, že to bylo v pondělí na radě předloženo. Opravdu nevím, jak s námi chtějí Piráti komunikovat, když vidí, že máme na něco jiný názor, jsme připraveni k věcné debatě, ale ta neproběhla a je tady návrh na odvolání pana Janečka. Znovu opakuji, že nejsem žádný jeho obhájce, ale pouze nechci společnost destabilizovat.

Pan primátor na tiskové konferenci ale uvedl, že s panem ředitelem mluvil a že ho jeho argumenty nepřesvědčily.

Nevím, kdy se potkali, ale transparentní jednání, kdy měl být pan ředitel pozván na koalici, neproběhlo. Porušily se dohody, které by podle mě měly platit.

Pokud se nerespektují partneři a dělají se silová rozhodnutí, nemůže koalice čtyři roky vydržet

Piráti vám vytýkají i historické spojení se společností Revis, od které TOP 09 získala statisícové sponzorské dary a firma je zároveň dodavatelem Pražské plynárenské.

O tom se bavme a já jsem připravený vše ozřejmit. Dar, který dostala TOP 09, je veřejný, je známý a není to dar od Pražské plynárenské, s Panem Janečkem nijak nesouvisí. Ale to vše přeci není důvod pro odvolání ředitele společnosti, která za jeho fungování přináší do rozpočtu města stamilionové zisky. Buď se pan ředitel obhájí nebo bude odvolán, ale vadí mi forma, kterou jsme ze strany Pirátů tlačeni do kouta. Přijde mi, že vždy udělají to, co nás má vyprovokovat.

Mluvil jste o tom, že je to cesta k rozpadu koalice. Je to tedy tak?

Jsme v koalici, kde máme stejně silnou pozici jako Piráti. Máme stejnou sílu a nejsme doplňkem. Na počátku vzniku koalici jsme ustoupili a nechali jim primátora.

Výměnou za více postů v městských firmách. To je známý fakt.

Dobře, ale primátor je jen jeden. Doufali jsme tehdy, že je to začátek nějaké solidní komunikace, od té doby máme pocit, že jsme výrazně válcování a že se nebere ohled na naše pozice. Firma spadá do kompetencí jednoho z našich nejschopnějších radních pana Chabra, který odmítá odvolat pana ředitele, jelikož k tomu nevidí objektivní důvody a Piráti se to snaží převálcovat proti jeho vůli. Toto považuji za neseriózní jednání. Očekával bych, že budou přesvědčovat pana radního, ale ne proti jeho vůli pirátsky navrhovat takový bod na jednání městské rady.

Určitě s ODS budeme komunikovat, ale nevidím teď formát pro vznik jiné koalice

Je to tedy cesta ke konci koalice?

Nevím, co si od toho Piráti slibují, zda odvolání pana Janečka nebo rozbití koalice. Náš klub o tom bude jednat příští týden. Pokud se nerespektují partneři a dělají se silová rozhodnutí, nemůže koalice čtyři roky vydržet. Buď se dohodneme nebo si pojďme říct, že to ukončíme.

ODS uvedla, že je připravena podpořit jakoukoliv koalici, která zabrání některým pirátským krokům. Jste připraveni debatovat s ODS o ustavení jiné koalice?

Pokud by vznikla koalice, která by více ctila pravicové zásady a například ctila to, že se nemají populisticky destabilizovat městské firmy, které vydělávají, tak by to bylo půvabné. Od počátku jsem byl zastáncem spolupráce s ODS, ale nevznikl formát bez hnutí ANO. Takže určitě s ODS budeme komunikovat, ale nevidím teď formát pro vznik jiné koalice, byť jsem přesvědčený, že programově na řízení komunální politiky, máme k sobě blíže.