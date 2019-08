Jiří Novotný, Právo

O této optimalizaci, která má napjatému státnímu rozpočtu ušetřit v příštím roce 686 milionů korun, jednal ve čtvrtek předseda SMO František Lukl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a generální ředitelkou Finanční správy Tatjanou Richterovou. Požadoval, aby se od toho upustilo.

„Ministryně mne ujistila, že nepodepíše žádnou vyhlášku, v níž by bylo zrušení byť jediného územního pracoviště. A pokud jde o omezení provozu, nemá prý zhoršit služby občanům, ale pouze uspořit pracovníky,“ řekl po jednání Právu Lukl.

O tom, zda a jestli vůbec se činnost územních pracovišť nakonec omezí, hodlá Finanční správa definitivně rozhodnout v průběhu září.

V obcích s rozšířenou působností by pracoviště měla zůstat. Vždyť kroky, jako je chystaná optimalizace, podporují vysidlování malých měst a vesnic starosta Stříbra Vaclav Votava (ČSSD)

V současnosti má těchto pracovišť v republice celkem 201. Mezi 34 z nich, kde plánuje omezení, patří ovšem nejen menší města a obce, ale i taková centra jako Litvínov, Mariánské Lázně či Mikulov.

„Dosud fungují pracoviště ve standardním režimu, tedy pět pracovních dní v týdnu. V těch 34 místech mají být tato pracoviště převedena na režim 2+2 a občanům být k dispozici v obvyklých úředních hodinách, tedy v pondělí a ve středu od osmi do sedmnácti hodin,“ řekl mluvčí Finanční správy Petr Habáň.

V době, kdy se podávají daňová přiznání, slibuje Finanční správa počet pracovníků naopak dočasně posílit.

Rozptýlit obavy nebude snadné

Starostové se přesto obávají, že na snahu státu šetřit na nákladech občané přece jen doplatí. „Vedení našeho města s tím rozhodně nesouhlasí, my máme s těmi obcemi kolem Litvínova 30 tisíc obyvatel a bude to pro ně znamenat omezení služeb,“ řekla ČTK litvínovská místostarostka Erika Sedláčková (KSČM). Pro region je to podle ní špatný krok.

Za nesmysl považuje návrh i starosta Stříbra Václav Votava (ČSSD), který je zároveň poslancem a členem rozpočtového výboru Sněmovny.

„Tímto se zase vzdaluje státní správa od občana. V obcích s rozšířenou působností by tato pracoviště měla zůstat. Vždyť takové kroky, jako je chystaná optimalizace, podporují vysidlování malých měst a vesnic,“ zdůraznil. Proti záměru Finanční správy protestují i radní v Litovli na Olomoucku. Podle starosty Viktora Kohouta hrozí, že po redukci pracovníků zdejší pobočky finančního úřadu se pracoviště promění v pouhou podatelnu, jejíž úředníci nebudou mít čas lidem poradit či vysvětlit daňové záležitosti.