Jan Menšík, Právo

Podobnou metodu již využívá jako jeden z prostředků k odhalení varen narkotik i policejní Národní protidrogová centrála (NPC).

Drogy jsou v českých věznicích dlouhodobým problémem, přestože jejich užívání v těchto zařízeních zákon zakazuje. V rámci boje s touto problematikou proto začala vězeňská služba před časem spolupracovat s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a přitom se zástupci VS s metodami analýzy vody seznámili.

Výsledky se využijí pro nastavení režimových opatření a při výběru typů testů na přítomnost drog v organismu Petra Kučerová, mluvčí VS ČR

„Na základě toho VS realizovala ve dvou zařízeních svůj vlastní projekt s cílem vyhodnotit, která z metod by pro nás byla využitelná a jaké nepovolené látky jsou ve věznicích zneužívány,“ sdělila ve čtvrtek Právu mluvčí VS Petra Kučerová s tím, že šlo o pilotní projekt.

Přesnější testování vězňů

Jeho cílem bylo podle ní zjistit, v jakém období a množství a kde se určité drogy berou nejvíce. Testování bylo, jak je tomu běžné, anonymní. Vzorky totiž byly odebírány u vyústění kanalizace z věznice, kde se jako na prvním místě sejde všechna voda ze všech odpadů z objektu.

Mimo tento projekt podobné testování proběhlo taktéž loni v jedné z pražských věznic, kdy pro VS vodu analyzoval Výzkumný ústav vodohospodářský TGM v Praze 6.

Výsledky ani jednoho projektu však Kučerová nechtěla sdělit ze strategických důvodů. „Jedním z argumentů je také malý rozsah projektu, kdy nelze výsledky vyhodnotit jako reprezentativní za celou Vězeňskou službu ČR,“ uvedla mluvčí.

Pomoc při odhalování varen

Doplnila však, že „výsledky budou využity pro nastavení režimových opatření a při výběru typů testů na přítomnost psychotropních látek v organismu“. Na tom podle Kučerové v současnosti vězeňská služba pracuje.

Výrobci drog jsou dnes opatrnější. Zbytky nevylévají do odpadů, ale například je zakopávají v lese

Zjednodušeně lze říct, že VS bude přesněji vědět, jaké drogy se v konkrétní věznici užívají a na co přesně se tedy mají vězni testovat. Zároveň budou moci dozorci lépe odhadovat, jak a v čem by se daná droga mohla dostávat do věznice, a účinněji tak odhalovat pronašeče.

V určitých případech testování vody využívá také Národní protidrogová centrála, když má podezření, že v dané oblasti někdo vaří drogy. „Je to jedna z možností, jak třeba lépe určit nebo si potvrdit podezření, že se v dané lokalitě může nacházet laboratoř na výrobu drog,“ sdělil Právu náměstek NPC Tomáš Kubík.

Nejde však o hlavní nástroj policejní práce. Analýza vody tedy slouží jako podpůrný prostředek, jelikož mnohdy záleží právě na chování výrobců drog, kteří jsou dnes opatrnější než v minulosti.

Podle Kubíka se rezidua (zbytky) vzniklá při výrobě drog například nevylévají do odpadů, ale výrobci se jich zbavují jiným způsobem, například je zakopávají v lese. Velký přínos má prý také testování spíše ve zjišťování spotřeby a skladby drog v určitých městech a oblastech. Na základě těchto dat pak lze na konkrétních místech lépe zacílit preventivní a osvětové kampaně.

Testování je zcela anonymní a díky koncentraci látek ve vodě mohou vědci získat data například o tom, jaké množství drogy bylo spotřebováno za den v přepočtu na tisíc obyvatel, což už je relevantní údaj, na němž lze postavit kampaň.

Z komunálních odpadních vod je možné vyčíst kromě drog i spotřebu alkoholu, cigaret a do budoucna i stravovací návyky a zdravotní stav obyvatel.