Muž, který neuvedl svou identitu, se odstraňováním graffiti zabývá profesionálně. Serveru Seznam Zprávy řekl, že použil technologii vysokotlakého čištění horkou vodou v kombinaci s párou. S odstraňováním graffiti z pražských památek má prý velkou zkušenost.

„Byl jsem si vědom, že tady jde o každou hodinu. Čím dřív graffiti sundáte, tím míň barvy zaschnou a dostanou se do vnitřní struktury toho povrchu,” řekl. Klíčových je podle něj právě 14 dní.

Video

Karlův most - odstraněné graffiti

Nápis udělali dva němečtí turisté v polovině července. Restaurátoři začali graffiti odstraňovat v sobotu ráno tím, že testovali ideální způsob. Měli v plánu pracovat tři týdny.

Muž se prý na jejich práci byl podívat. „Trošku mě překvapilo, když jsem zjistil, že používají přípravky na bázi organických rozpouštědel. Přiznám se, že mě to docela štvalo,” řekl. Přípravek používaný restaurátory označil za „to nejlevnější, co se dá koupit v každé drogerii”.

Nedalo mu to prý spát, nad ránem se k mostu vrátil autem, v němž má potřebnou technologii a graffiti odstranil. Podle jeho slov si nedělá žádný nárok na honorář, pokud by ale podobnou práci dělal komerčně, ocenil by ji na 9000 korun.

Restaurátoři spolu s TSK řekli, že nápis byl odstraněn neodborně a ve spárách zůstaly zbytkly barvy.

Muž uznal, že je to možné. Přikládá to světelným podmínkám a tomu, že pro výsledek je pak potřeba vidět zeď suchou a případně ji dočistit. To je prý také ochoten udělat.

Uvedl také, že už se byl přihlásit na policii, která v pondělí uvedla, že po něm pátrá.

Na most nastříkali graffiti v polovině měsíce dva němečtí turisté. Za nápis o rozměrech pět krát dva metry dostali roční podmíněné tresty a pokutu ve výši sto tisíc korun, přičemž byli na pět let vyhoštěni z České republiky. Původně trest přijali, v pondělí ale jejich obhájce na poslední chvíli podal proti rozhodnutí odpor a věc tak půjde do hlavního líčení.