Michael Polák, Právo

„Stupidní exhibice!,“ reagovala na snímek na sociální síti Správa CHKO Český ráj. „Někteří z nás v honbě za lajky na sociálních sítích nebo v domnění, že to ocení budoucí generace, ryjí svoje podpisy do pískovcových skal. Ti extra arogantní či extra hloupí se u svých výtvorů vyfotí a dopíší srdceryvný příběh o svém dobrodružství. A právě důkaz o takové hlouposti se nám dostal do rukou,“ napsali ochránci přírody.

Rozčílilo je navíc to, že mladý pár nápis do skály nejen vyryl, ale po vyfocení ho zase smazal, doslova jej vydřel ze skály. „Je tam čerstvý zásek do skály a je patrné, že někdo odstranil značnou část skály, kde byl nápis vyrytý,“ řekl Právu vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

STUPIDNÍ EXHIBICE V CHKO ČESKÝ RÁJ Na základě podnětu jsme dnes prověřili údajné poškození skal v přírodní rezervaci...

Podle Klápštěho zůstaly ve skále pozůstatky po původním nápisu. „Jsou tam třeba kontury letopočtu, který byl součástí nápisu, jak je vidět z fotky. Poslední číslice je stále patrná,“ upřesnil šéf CHKO.

Instagramový profil, na kterém se snímek objevil, někdo po zveřejnění ostré reakce ochranářů uzamkl, pak několikrát přejmenoval a nyní je nedostupný. Server Libereckezpravy.cz zveřejnil i jméno ženy, která by měla být zachycena na fotografii. Ta údajně uvedla, že s partnerem nápis do skály nevyryli. Jde prý o podvrh, který je měl poškodit.

Správa CHKO ale takovému vysvětlení nevěří, celý případ dál prošetřuje. „Pokud by se ukázalo, že jde o škodu značného rozsahu a bylo by to možné kvalifikovat jako trestný čin, tak bychom se obrátili i na policii. Ale myslím si, že v tomto případě budeme postupovat cestou přestupku,“ dodal Klápště.