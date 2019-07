Novinky, ČTK

O výsledku jednání bude ihned informovat vicepremiéra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka, se kterým je ve stálém kontaktu.

„Myslím, že se to vyřeší dneska. Budu informovat předsedu Jana Hamáčka,” uvedl předseda vlády s tím, že podle slov vicepremiéra by měl Zeman změnit názor na základě rozhodnutí předsednictva ČSSD, které trvá na nominaci Michala Šmardy.

Hamáček se už dříve vyjádřil, že Babišova schůzka se Zemanem by mohla nějaké rozuzlení přinést. „Věřím, že to nějaký posun přinese. Ta věc se táhne příliš dlouho, usnesení předsednictva je jasné. Pan premiér navrhl odvolání pana ministra Staňka a jmenování pana Šmardy. Sociální demokracie jasně deklarovala, kdo má být ministrem kultury,“ zopakoval v pondělí Hamáček.

Pokud by se Šmarda ministrem nestal, pro ČSSD by to mohl být důvod pro odchod z vlády. Hamáček pro to dostal minulý týden mandát od předsednictva strany.