Zákeřnou žloutenku C lze léčit. Chybí ale vůle a peníze

Zatímco dříve na zákeřnou žloutenku typu C, kterou v Česku trpí většinou uživatelé drog, platila pouze náročná léčba interferony, dnes už existuje lék, který má téměř stoprocentní úspěšnost a mohl by nemoc úplně vymýtit do deseti let. ČR ale zatím na léčbu nemá plán, chybí rovněž vůle nemocných se léčit.