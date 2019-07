zpe, Novinky

„Rudánku, utři si pocintanou bradu od mlíka a běž opruzovat jinam,“ odepsalo hnutí ANO studentovi, který se ptal, proč radní z ANO podpořili cestu do Číny. Na svéráznou odpověď hnutí ANO upozornil týdeník Echo24.

„Dobrý den. Mohu poprosit o objasnění vašeho hodnotového veletoče, kdy jste na jaře podpořili vyvěšení vlajky Tibetu na radnici, a dnes jste údajně podpořili cestu šumperské delegace do Číny, která soustavně porušuje práva Tibetu a ostatních menšin? To je vidina jejich investic tak vysoká a reálná? Z aktivit nejvyšších pater politiky víme, jak je to s čínskými investicemi v Česku. Díky,“ zněl dotaz Rudolfa.

Babiš: Je to nepřijatelné



Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš Novinkám napsal, že o odpovědi organizace neví. „Ale určitě je nepřijatelné, aby naše organizace takto komunikovaly. Budu žádat vysvětlení a měli by se omluvit,“ uvedl premiér.

„Já lidem, kteří mi sprostě nadávají nebo vyhrožují, posílám srdíčka. Říkám, že vůči občanům musíme být vždy slušní,“ dodal Babiš.

ANO se následně omluvilo



Hnutí ANO se za reakci omluvilo poté, co ji Brož zveřejnil a kolem odpovědi se strhl humbuk. Uvedlo, že jeden z kolegů odpověděl „trochu příkřeji“, ale že se nejedná o názor celé organizace.

„Asi jste si všimli, že jeden z našich kolegů odpověděl v soukromé zprávě z této stránky tak trochu příkřeji a zapomněl se podepsat, takže to vypadalo jako názor celé naší organizace. Prostě propadl chvilkové emoci. Pisatel tuto soukromou zprávu zveřejnil. Pokud se někdo cítí dotčený, tak se mu omlouváme,“ uvedlo šumperské ANO na Facebooku.

Chceme podpořit podnikatele, hájí ANO



V dalším příspěvku šumperští radní vysvětlili, proč hlasovali pro cestu vedení města do Číny. Podle ANO je cílem podpořit místní podnikatele a firmy.

„Je nám jasné, že Čína je kontroverzní země, na druhou stranu nelze přehlédnout její ekonomický potenciál, který by rády využily i šumperské firmy. Bohužel v této dominantní asijské zemi to chodí tak, že pokud budoucí kontrakty nepodpoří vedení města, žádné nebudou,“ hájí ANO.