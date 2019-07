Karolina Brodníčková, Právo

Hnutí Trikolóra se bude nyní snažit registrace příznivců proměnit v členství. Pokud se mu to u většiny podaří, předběhne v počtu straníků TOP 09 a ANO. „Máme 7200 registrovaných příznivců, lidí, kteří nám řekli, že chtějí vstoupit do strany. Z velké většiny se z nich stanou členové. Nyní budujeme celou strukturu strany, abychom se dostali i do vesnic. Chceme se rozrůstat kontrolovaně,“ popsal Právu Klaus.

V srpnu by měla vzniknout místní sdružení, první bude v Peci pod Sněžkou, kde syn bývalého prezidenta žije. „Pak chystáme tour, při které chceme křižovat republikou. Zatím to běží, zájem je nečekaně velký,“ dodal. Ustavující sněm chystá v Den české státnosti (sv. Václava) 28. září v Brně.

Poměrně rušno je i na transparentním účtu Klausova hnutí. Za deset dnů od jeho založení na něj fanoušci nasypali téměř 550 tisíc korun. Nejštědřejším sponzorem Trikolóry se stal s darem 250 tisíc ředitel společnosti na výrobu obytných kontejnerů a člen přípravného výboru hnutí Antonín Fryč, který dříve podporoval Realisty. Ti v těchto dnech oznámili svůj konec.

Jak ukazuje například hnutí ANO, počet členů nebo příznivců má s výsledky voleb pramálo společného. Ve volbách nejúspěšnější vládní hnutí má totiž pouze 3271 členů a 714 žadatelů. Oproti loňskému roku posílilo o 253 členů.

Okamurova SPD rychle roste

Přírůstky zaznamenali i Piráti, kteří měli loni okolo 600 členů, v dubnu 900 a nyní hlásí 947 straníků a 6310 příznivců. Rychlý nábor hlásí SPD, které nedávno ze svého názvu vymazalo jméno svého předsedy a zakladatele Tomia Okamury. Nyní registruje 11 077 přihlášek a 5799 členů, ještě v dubnu to však bylo osm tisíc přihlášek a 4453 členů.

TOP 09 počet členů klesá. Loni se k ní hlásilo 2812 lidí, letos v dubnu to bylo 2761 lidí a v dnešních dnech se tento počet podle mluvčí Lenky Brandtové zastavil na čísle 2383.

Počty členů klesají i stranám s letitou tradicí. O víc než tři tisíce si pohoršila KDU-ČSL, která hlásí 21 870 členů. Počet padá i komunistům, kteří mají 34 622 členů, tedy o více než pět tisíc méně než před dvěma lety. ODS má podle mluvčí Jany Havelkové od loňska přibližně stejně, nyní je to 13 563 lidí.

Nová čísla odmítla sdělit ČSSD, v níž straníci k 30. červnu odevzdali své členské příspěvky. Počet členů má totiž nejdříve v srpnu projednat předsednictvo strany. Podle informací Práva se stavy uvnitř soc. dem. opět ztenčily, na úbytek v řádu okolo deseti procent si mimo záznam stěžovali někteří krajští šéfové. V dubnu měla strana 15 624 členů.

Straníci utíkají od zelených, kteří jsou od roku 2010 mimo Sněmovnu. Podle svého mluvčího Jendy Perly mají tisíc členů, tedy o 200 méně než před rokem.

Strany táhnou i na sítích

Atraktivita Trikolóry se projevuje i na sociálních sítích. Za měsíc od založení profilu na Facebooku má už skoro 25 tisíc sledujících, zhruba stejně jako Starostové a nezávislí nebo KDU-ČSL. Vládní ČSSD má jen asi o dva tisíce víc.

Facebookovými lídry mezi politickými stranami jsou piráti a TOP 09, které mají po 119 tisících fanoušků, a hnutí ANO se 105 tisíci příznivci. ODS má na Facebooku 59 tisíc fanoušků, SPD 33 tisíc a KSČM sleduje skoro 12 tisíc lidí.