Jan Holý, Jakub Svoboda, Právo

Pracující důchodci se loni na celkovém počtu pracujících podíleli 6,4 procenta, potvrzuje Český statistický úřad. A ve firmách stále přibývají. Letos jich podle odhadů bude hodně přes 350 tisíc.

Tuzemské firmy napříč odvětvími už delší dobu trápí nedostatek pracovníků, důchodce proto leckde přijímají s otevřenou náručí.

„Už loni mě oslovila místní pekárna. V létě jsem tam potom na dohodu odpracovala skoro 300 hodin na příjmu objednávek. Zřejmě jsem se jim osvědčila, protože se letos ozvali znovu. Nabídku jsem přijala, je to slušný přivýdělek k mému důchodu. Navíc v práci nestrávím celý den, chodím jen na dopoledne,“ řekla Právu 66letá Marie ze severní Moravy, původně úřednice.

Profitují všichni



Lidé, kteří v důchodovém věku pokračují v práci, chtějí zůstat aktivní a mít možnost každodenního kontaktu s jinými lidmi. Významnou motivaci pro většinu z nich představují také finance. Po nástupu do penze totiž příjem většiny lidí výrazně klesá. Z jejich zaměstnávání pak profitují nejen samotní důchodci, ale i zaměstnavatelé a stát.

„Peníze se nám samozřejmě hodí. Navíc si nedovedu představit, že bych téměř veškerý čas strávil s manželkou v bytě u okna, na nákupech zboží ve slevách nebo na procházce v parku,“ svěřil se Právu téměř sedmdesátiletý Václav, pracující penzista z Prahy.

„Řada seniorů vnímá práci jako svůj koníček, kam rádi chodí, kde rádi tráví svůj čas a tím se socializují. Bonusem je pro ně také finanční ohodnocení, protože si k důchodu přilepší,“ vysvětluje motivaci lidí v důchodovém věku k práci Karel Schwarz z Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Podle ekonomů by stát měl podporovat lidi, aby pracovali co nejdéle. „Je to výhodné nejen pro stát, zejména kvůli daňovým a jiným odvodům, ale i pro samotného budoucího důchodce, který má šanci si zlepšit životní úroveň,“ řekl Právu ekonom Filip Pertold z institutu CERGE.

V současné době může po dosažení důchodového věku v Česku pracovat i pobírat starobní důchod bez omezení každý. „Daňové zatížení práce ale zůstává stále stejné a budoucí důchod se zvedá jen minimálně. Stát by mohl snížit daňové zatížení práce důchodcům, aby odcházeli do důchodu co nejpozději. Mohl by i více bonifikovat práci v důchodovém věku vyšším budoucím důchodem než nyní,“ uvedl Pertold.

Přetahování je drahé



Zaměstnavatelé považují starší zaměstnance za přínos, protože mají bohaté zkušenosti a k firmě jsou více loajální než mladší pracovníci.

Přetahovaná o zaměstnance v aktivním věku může navíc podniky vyjít i hodně draho. Z nedávného průzkumu společnosti Manuvia vyplývá, že zaměstnance v aktivním věku, který je ve své práci spokojený, k sobě konkurence nepřetáhne jen na o něco vyšší plat.

„Při zvažování změny začíná pro více než čtvrtinu zaměstnanců zajímavá částka na 3000 Kč. Téměř dvě třetiny zaměstnanců by požadovaly plat vyšší o 5000 Kč a více,“ uvádí Manuvia.

Firmy nyní shánějí dvakrát víc zaměstnanců než před dvěma lety. Podle prognóz Hospodářské komory ČR se situace na pracovním trhu bude dále zhoršovat. „Počet neobsazených pracovních míst v českých firmách už letos v červnu reálně přesáhl 500 tisíc osob a v ekonomice dochází k obrovským škodám,“ potvrdil Právu mluvčí komory Miroslav Diro.